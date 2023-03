P.a: Zaia, tripla A al Veneto per consulenze è orgoglio

Il Veneto, insieme alla Lombardia, è in testa, con un giudizio di tripla ‘A’, nella classifica delle regioni più ‘virtuose’ nelle spese per gli incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza, elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica italiana, nell’ambito del progetto ‘Pitagora’.

A Veneto e Lombardia Rating AAA

Veneto e Lombardia sono le regioni italiane più ‘virtuose’ nelle spese per gli incarichi libero-professionali di studi, ricerca e consulenza. Sono le uniche due Regioni che si aggiudicano il rating complessivo AAA nella speciale classifica. In particolare, per questa voce di costo, nel 2021, il Veneto ha speso 74.256,17 euro e la Lombardia 137.240,35.

Le parole di Zaia

“Una tripla A che ci riempie di soddisfazione – commenta il presidente Luca Zaia – perché segnala inequivocabilmente la capacità del Veneto di gestire oculatamente le sue risorse”. Il progetto ‘Pitagora, che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da Regioni e capoluoghi di Provincia .”E’ un settore della spesa pubblica – aggiunge Zaia riferendosi alle consulenze – che spesso, a torto o a ragione (a torto per quanto riguarda il Veneto) viene indicato come fonte di spreco e di incapacità di sfruttare al meglio le risorse interne. Un riconoscimento che dedico proprio a tutte le nostre risorse interne, le cui capacità rendono spesso inutile rivolgersi all’esterno”.