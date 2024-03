Padova, 250 malati di scommesse in cura all’Usl: incontri e focus per guarire dalla dipendenza

Tutti la conoscono semplicemente come «ludopatia». Il problema è che in molti non vogliono ammettere di esserne affetti: si terrà da oggi, lunedì 11, al 15 marzo nella Sala della Carità di via San Francesco, in pieno centro storico, la seconda edizione di «Cambio Gioco – Giochiamo a essere umani», evento promosso dall’Usl 6 Euganea — con il patrocinio di Regione e Comune — nell’ambito della settimana della prevenzione delle dipendenze comportamentali e del disturbo da gioco d’azzardo patologico.

Il fenomeno

Il programma prevede quindici incontri gratuiti con una ventina di autorevoli relatori, durante i quali si parlerà delle varie sfaccettature della tematica: si spazierà infatti dall’uso consapevole della tecnologia alla salute psicologica, passando per l’educazione e la gestione del denaro fino ad arrivare alla filosofia, alle neuroscienze e alle cure. Perché la ludopatia colpisce ben più persone di quanto si possa pensare: sono infatti circa 800mila gli italiani che mostrano un rischio moderato o severo di sviluppare il Gap (Gioco d’azzardo patologico), eppure stando alle ultime rilevazioni dei dipartimenti per le Dipendenza del Veneto nel 2022 erano solo 1.419 gli utenti ufficialmente seguiti per tale disturbo.

I numeri di Padova

A fotografare la situazione nel Padovano, invece, è la dottoressa Arianna Camporese, medico psichiatra e responsabile scientifico di Cambio Gioco: «Al dipartimento Dipendenze dell’Usl 6 Euganea gli utenti in carico sono circa 250 di cui, nel 2023, 79 nuovi utenti (68 uomini e 11 donne, ndr), per la maggior parte soggetti con un diploma di scuola primaria di primo grado, coniugati e un lavoro da dipendente. Chi si rivolge ai servizi sanitari, ammettendo di aver bisogno di aiuto, rappresenta però all’incirca il 3% delle persone che presentano questa patologia: i stima infatti che a soffrire di disturbo da gioco d’azzardo tra Padova e provincia siano oltre 8mila persone, le quali però non “emergono” per paura, vergogna o stigma». Paolo Fortuna, direttore generale dell’Usl 6 Euganea, solleva infine un aspetto tutt’altro che di poco conto: «I numeri ci dicono che in Italia il gioco d’azzardo in tutte le sue forme, sia legali che illegali, è un fenomeno che comporta imponenti costi sociali, in quanto causa gravi crisi familiari oltre ad indebitamento e usura, favorisce la criminalità e genera dipendenza patologica. La realizzazione di progetti come Cambio Gioco è fondamentale per sensibilizzare la popolazione a riconoscere comportamenti a rischio».