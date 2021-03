Padova: Dal Ben, “Situazione critica”

Inarrestabile salita di contagi e ricoveri nella provincia di Padova. Il direttore generale dell’Azienda Opedale Università di Padova Giuseppe Dal Ben ha fornito i dati aggiornati che dimostrano come la pandemia stia ancora correndo.

Dal Ben

Nell’ultima settimana i nuovi contagi sono stati oltre mille, portando il totale a 9.856. I ricoveri complessivi sono saliti da 168 a 188: “Un dato” ha sottolineato Dal Ben, “che tiene conto della differenza tra nuovi ingressi e dimissioni: il fatto che sia positivo significa quindi che i nuovi ricoveri sono più numerosi delle dimissioni e anche in numero importante>.

I ricoveri

Questa settimana sono stati ricoverati anche due minori nel Dipartimento pediatrico diretto dalla professoressa Liviana Da Dalt. Sono saliti da 94 a 106 i ricoveri in area non critica, da 38 a 41 quelli in Terapia Subintensiva e da 36 a 41 in Rianimazione, con un picco di 45 registrato il 19 marzo.