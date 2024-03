Padova, usa la carta di credito dell’ex titolare e fa acquisti on line per 35 mila euro

Ha pensato forse di meritarsi una liquidazione decisamente generosa il ventitreenne che giovedì ha confessato ai carabinieri di aver speso circa 35 mila euro dalla carta di credito del suo ex principale a sua completa insaputa. E in un certo senso, l’aveva anche quasi fatta franca.

La «tentazione»

Tutto è iniziato l’anno scorso, quando il giovane – residente in un comune della cintura urbana di Padova – era stato assunto da una ditta con sede ad Albignasego. Dopo breve tempo, il datore di lavoro gli aveva affidato una sua carta di credito, spiegandogli come usarla per svolgere delle semplici operazioni d’ufficio. Nulla di strano, anzi, a quanto pare l’allora ventiduenne si dev’essere dimostrato sveglio e volenteroso, tanto da guadagnarsi la fiducia dei suoi colleghi e del suo superiore. Notando come la carta fosse solo utilizzata per esigenze di lavoro appunto, il giovane ha avuto un’idea. Deve aver pensato che nessuno avrebbe fatto caso ad un piccolo importo, qualche centinaio di euro al massimo, mimetizzati in un lungo elenco di voci di spesa. Chi lo avrebbe visto? Un piano semplice. È bastato salvare i dati di accesso della carta sui propri dispositivi .

Buco di 35mila euro

Nel frattempo i mesi erano passati, e a febbraio del 2023 aveva smesso di lavorare per quella ditta, conservando però le chiavi d’accesso per quella carta, che per di più sapeva essere solo un fondo risparmi, e i cui movimenti non venivano monitorati troppo di frequente.

È stato allora che ha iniziato: qualche acquisto, stando attento a non dare troppo nell’occhio. Di sicuro però, ad un certo punto si è fatto prendere la mano, dal momento che quando il 26 febbraio di quest’anno il suo ex datore di lavoro – nonché titolare della carta – è andato in banca, non gli è stato difficile notare una voragine da 35.000 euro nei propri risparmi.

Movimenti anomali, operazioni del tutto sconosciute, che secondo il suo estratto conto sarebbero tutte iniziate a partire dal febbraio 2023, esattamente dodici mesi prima.

Ha confessato tutto

Dopo aver bloccato la carta e denunciato il fatto ai carabinieri di Albignasego, i militari si sono messi sulle tracce del responsabile. In un’epoca digitalizzata, non è stato difficile ricostruire i pagamenti e i prelievi sospetti, incrociando i dati con quelli dei circuiti di videosorveglianza e con i terminali dei bancomat utilizzati di volta in volta.

Su delega della procura di Padova, mercoledì mattina i carabinieri hanno bussato alla porta dell’abitazione del ventitreenne. Incensurato e mai prima d’ora protagonista di nessun episodio tale da renderlo un volto noto alle forze dell’ordine, il giovane non ha nemmeno cercato di accampare delle scuse o di fuggire, anzi. Ha confessato tutto ai militari, consegnando spontaneamente tutti i dispositivi dove aveva memorizzato i dati della carta di credito dell’ex capo.