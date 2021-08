Coronavirus, la variante Delta continua a salire nel Padovano: da 1.424 a 1.915 positivi in una settimana

L’ondata Delta continua a salire nel Padovano. In una settimana i positivi sono passati da 1.424 a 1.915. Su 9.717 tamponi processati nel laboratorio di Microbiologia dell’azienda ospedaliera universitaria di Padova sono134 i nuovi positivi emersi di cui appena 9 di età superiore ai 50 anni. Su 105 sequenziamenti, 103 i casi di variante Delta e 2 soli Alfa. Aumentano anche i ricoveri: da 10 a 13 i pazienti agli Infettivi, tra cui un ventenne e tre trentenni, per un totale di 8 under 50. Non vaccinati sono 10, in 2 hanno solo la prima dose di vaccino, un solo caso di paziente vaccinato ma con grave patologia. La terapia intensiva passa da 3 a 5 pazienti tutti non vaccinati. Hanno 37, 38, 51, 59 e 74 anni.

Dal Ben invita al vaccino

Il direttore generale Giuseppe Dal Ben ribadisce l’invito alla vaccinazione: “I dati ci dicono chiaramente che chi è vaccinato è protetto e chi non lo è invece si ammala e anche in forma grave. Ci sono posti liberi e vaccini disponibili, non aspettate per prenotarvi, fate il vaccino così in autunno sarete coperti e sicuri”.