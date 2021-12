Si ammala di Covid e rifiuta le cure: morto in casa

Si era ammalato di Covid, le sue condizioni stavano peggiorando, ma continuava a rifiutare le cure del 118 e il ricovero in ospedale. Lo hanno trovato morto in casa sua, a Salboro, nella mattinata di ieri.

L’allarme

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme, da un po’ non lo sentivano più tossire: i soccorritori sono arrivati e hanno trovato Marco Grasso, 46 anni, riverso a terra.

Nessun aiuto

Marco Grasso viveva da solo, non poteva nemmeno contare sull’aiuto della madre, residente in via Piovese, che proprio in questi giorni si trova in quarantena perchè contagiata dal figlio.