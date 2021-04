PalaExpo di Marghera centro vaccinale principale

Dal prossimo mercoledì 7 aprile il PalaExpo di Mestre diventerà l’hub di riferimento per la campagna vaccinale dell’Usl 3, sostituendo di fatto il Terminal 103 della Marittima. Sarà aperto dodici ore al giorno e, a regime, al suo interno saranno garantite 2.800 vaccinazioni al giorno. La data di apertura è stata comunicata stamattina, 31 marzo, dal direttore generale Edgardo Contato nel corso di una conferenza stampa sull’andamento della campagna vaccinale in provincia di Venezia.

Ad oggi

Al momento, il 79% della popolazione over 80 (49.645 persone in tutto) ha ricevuto la prima dose o si è almeno prenotata per la somministrazione. All’appello mancano circa 10 mila anziani, che in questi giorni stanno ricevendo telefonate a casa da parte del Cup. “Una certa quota di rifiuti”, le parole del di Contato, “è inevitabile. Resta comunque l’obiettivo di concludere la vaccinazione degli anziani entro l’11 aprile. Per questo rivolgo un invito a chiunque abbia intenzione di sottoporsi alla somministrazione: prenotatevi”.

Le indicazioni

Per il territorio dell’Usl 3, l’arrivo martedì di oltre diecimila dosi di Pfizer e quello preannunciato per sabato di 12 mila dosi di AstraZeneca permetterà di rispettare gli appuntamenti già fissati da qui ai prossimi giorni, senza nessun rischio di rinvio. Dal prossimo lunedì 5 aprile, infine, il sistema di prenotazione online presente nel sito dell’azienda sanitaria sarà integrato con quello predisposto dalla Regione.

Il regolamento

La regola prevede che chi torna dall’estero da oggi 31 marzo al 6 aprile debba comunicarlo al Dipartimento di prevenzione e salute della Regione, che lo obbligherà a sottoporsi a tampone. Poi dovrà osservare in ogni caso, sia che risulti positivo che negativo, almeno cinque giorni di quarantena. Al termine di questo periodo di isolamento di cinque giorni, dovrà fare un secondo tampone rapido o molecolare e, se negativo, potrà uscire dall’isolamento.