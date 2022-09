Sono suonate lungamente a festa le campane di Canale d’Agordo, la località bellunese da cui era originario Papa Luciani, da ieri Beato.

Beato

In questo piccolo angolo delle Dolomiti splende il sole e tutto il paese si è riunito in piazza, dedicata proprio a Luciani, per seguire attraverso il maxischermo la cerimonia a San Pietro.