Papa Luciani: Moraglia, fu umile ma non ‘politicamente corretto’

“L’umiltà di Albino Luciani non aveva come criterio il ‘politicamente corretto’ che, oggi come ieri, impone al catechista, al prete o al vescovo di autocensurarsi per non dire parole scomode o affrontare temi sgraditi, diventando così ‘afoni’ rispetto al Vangelo e finendo col proporre se stessi e non Gesù”. Lo ha affermato il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, nell’omelia della Messa di ringraziamento per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, celebrata a Canale D’Agordo (Belluno), suo paese natale.

Le parole di Moraglia

“Via, verità e vita. Questa e non altra – ha proseguito Moraglia – è l’umiltà coraggiosa e autentica a cui Luciani si rifaceva e che viveva lui stesso prima di indicarla agli altri. È la stessa meraviglia, ricolma di gratitudine per le opere che Dio compie nella storia anche ‘minuta’ dei nostri paesi e della nostra gente, che oggi ci pervade nell’acclamare Albino Luciani tra i Beati della Chiesa”. Oltre un migliaio di persone, in piazza Papa Luciani e nella vicina piazza Salvatore Serafini con un maxischermo, hanno partecipato al rito, presieduto da Moraglia assieme ai vescovi di Belluno-Feltre, Renato Marangoni, e di Vittorio Veneto, Corrado Pizziolo.