Pasquetta differita

“Pranzo di Pasqua e Pasquetta? Zero, nessun pranzo. L’ordinanza scade alle ore 24 del 13 aprile e vieta ogni forma di aggregazione pubblica o privata. Se volete salvare la vita ai veneti, bisogna stare isolati anche per queste feste. Guardate, mi impegno a fissare un giorno di “Pasquetta in differita” per poter festeggiare in famiglia quando tutto sarà finito….non certamente come rito religioso, ci mancherebbe! E se scrivete che voglio spostare il rito vi taglio un dito…”.

Pasquetta, sagre ed emergenza

“Le aggregazioni fanno ancora paura, per questo se mi chiedete se quest’estate si rifaranno le sagre? Vi dico, nel breve proprio no”. Così, il presidente della Regione Luca Zaia torna a chiedere ai veneti di avere pazienza, “perché è stando isolati che si salvano le persone” ed elogiando soprattutto i giovani “che stanno facendo un grande sacrificio”.

Ciao Pasquetta ma continuano i test sierologici

Sono iniziati su un campione di 2-3 mila casi di dipendenti sanitari i test sierologici. Secondo il protocollo messo a punto dalle università di Verona e Padova, d’intesa con la Regione. Alla ricerca nel sangue di “anticorpi neutralizzanti. Qualcuno dice che è da dimostrare se questa sia una strada percorribile ed è per quello lo facciamo”. “Come pure prosegue la sperimentazione con il farmaco per l’artrite reumatoide e – ottenuto il sì dell’Agenzia per il farmaco – inizierà presto anche quello con l’Avigan, il farmaco antinfluenzale giapponese, non appena arriverà. Pazienza se salteremo Pasquetta o sagre. Vedrete che riusciremo a recuperare tutto quello che il virus ci sta portando via”.

I numeri aggiornati

“Abbiamo sinora eseguito oltre 146 mila tamponi, è arrivata dall’Olanda ed è entrata in funzione la nuova macchina per leggerli. Così abbiamo un potenziale di 9 mila tamponi al giorno e possiamo evadere il pregresso di 25 mila in attesa di esiti ed essere più rispondenti alle esigenze dei cittadini. Stiamo testando anche i tamponi Made in Veneto”. Con una raccomandazione. “Non guardate ai dati sui positivi nel mondo, non ha alcun senso. Le persone contagiate le trovi se le cerchi”, ha detto ancora Zaia. “E noi le cerchiamo più che possiamo. Altri no. Come è possibile che il Brasile abbia solo 6 mila positivi?”.