Pedemontana, aperti i 35 km tra Vicenza e Treviso

Le province di Vicenza e Treviso finalmente collegate da un’autostrada che proietta l’economia in un futuro tutto da scrivere. Dal casello di bassano Ovest ora si può guidare senza interruzioni fino a Montebelluna. E’ un commento anche emotivo ed estetico quello che fa il presidente del Veneto sui 35 km di Pedemontana veneta aperti tra Bassano Ovest e Montebelluna. Finalmente questa arteria attraversa e collega le province di Vicenza e Treviso, abbatte i tempi, riduce i costi per il trasporto delle merci, migliora i dati dell’inquinamento. A Bassano si sono dati appuntamento sindaci, consiglieri regionali, imprenditori, che hanno creduto in questa superstrada insieme a Zaia. E l’efficienza è anche nell’organizzazione della cerimonia.

Alla cerimonia con il tampone

Obbligo di presentarsi con il referto di un tampone, altrimenti l’Ulss 7 lo effettua al momento. Solo dopo si entra nella zona protetta dell’inaugurazione. La Pedemontana migliorerà la vita di chi la attraverserà, ne è convinto anche il viceministro Morelli. A beneficiare della Pedemontana saranno sporattutto gli imprenditori del territorio, ma anche i sindaci, che del territorio sono i primi rappresentanti. E molti erano quelli presenti all’inaugurazione di questo tratto di un’opera che interessa quasi 40 comuni.

L’intervento di Zaia

Una strada, sottolinea il presidente Luca Zaia, nata grazie all’impegno di chi tutti i giorni, con caldo, freddo, pioggia o sole ha portato avanti l’opera. E grazie ai voti del Consiglio Regionale, tanto che il Governatore ha fatto salire sul palco i consiglieri, per un applauso collettivo, rivelando la prossima priorità. Infine, la benedizione del casello e il taglio del nastro, quindi l’apertura ufficiale della strada, con i primi ingressi al casello di bassano alle 15.04 di venerdì scorso.