Peghin incontra la Cisl

“Sono stato ieri pomeriggio nella sede della Cisl di Padova e Rovigo per discutere di tutela del lavoro e di sviluppo economico e sociale. Ho incontrato il segretario generale, Samuel Scavazzin e tutti i dirigenti. Un’ occasione per illustrare la nostra idea di fisco equo e di rimodulazione del carico fiscale. Per Noi Moderati la riduzione della pressione fiscale per le famiglie, per le imprese e per il lavoro è una condizione necessaria per la crescita. Le nostre politiche fiscali saranno ispirate al principio che chi più assume, meno paga”.

La mia promessa

“Con noi al Governo non ci sarà nessuna patrimoniale dichiarata o mascherata. Inoltre, lavoreremo per la semplificazione degli adempimenti e per la razionalizzazione del complesso sistema tributario. La grande battaglia di Noi Moderati, e mia personale, sarà prima di tutto il taglio del cuneo fiscale. Vogliamo diminuire le quote contributive e le aliquote perché questo consentirebbe di riconoscere al dipendente e indirettamente alle aziende una maggiore disponibilità economica e di conseguenza una maggiore capacità di spesa e di investimento. C’è bisogno, oggi più che mai, di concretezza e di buon senso. Noi Moderati vogliamo aprire una nuova stagione del fare. Per Padova, per il Veneto, per l’ Italia.”