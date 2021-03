Per Crisanti il blocco di AstraZeneca è stata una decisione politica

“Sono state tutte decisioni politiche non supportate da nessuna evidenza scientifica. e adesso chi le ha prese se ne assume la responsabilità perchè nessun organo scientifico si è pronunciato contro il vaccino AstraZeneca”. Lo ha detto a Sky TG24 Andrea Crisanti, Microbiologo dell’Università Padova, commentando la sospensione del vaccino AstraZeneca. “Decisioni – secondo il virologo – prese in preda al panico senza nessun supporto scientifico e adesso la scienza deve andare in aiuto di queste stupidaggini. Si tratta di 5 o 6 casi ogni milione, pochissimi, non c’è nessuna correlazione causale se non una relazione temporale che è necessaria ma non sufficiente per stabilire una relazione causale. Fare le autopsie non serve a nulla, è solo un problema di analisi statistiche su grandi numeri che per ora – ha concluso – non ci supportano sulla base delle conclusioni raggiunte”.

La politica si fa prendere dal panico

“Reazione da panico della politica, il Cts non è stato neanche consultato per prendere queste decisioni”. “L’Inghilterra ha vaccinato 11 milioni di persone – ha aggiunto – e non è successo niente e adesso si chiede alla scienza di infondere fiducia. Adesso questo processo è iniziato e deve andare fin in fondo. Il vaccino è stato sospeso per un supposto pericolo e allora si facciano indagini statistiche fino in fondo per eliminare ogni sospetto e dubbio. Ma poi sarà compito della politica ricreare la fiducia. Se poi lo si chiede all’Ema quest’ultimo deve essere assolutamente sicuro per dare risposte che diano fiducia. Dovrà produrre un documento che convinca le persone”.

L’esempio dell’Inghilterra

Per il futuro, secondo Crisanti, però “bisogna stabilire delle soglie dopo le quali parte questo processo. E bisogna che in Europa tutti quanti si mettano d’accordo per non creare questo caos. Mi sta molto bene che vengano fatti ulteriori controlli per dare fiducia alle persone”. “L’Inghilterra ha trovato la soluzione: ha incrementato un campagna di vaccini veramente efficiente ed ha creato un sistema di tracciamento che noi ci sogniamo”. Ha detto, Andrea Crisanti. “Quando sono stato lì ho dovuto fare un tampone prima di viaggiare e altri 5 durante il soggiorno per verificare che non portavo nessuna variante. Questo – ha concluso – ci dice anche quale sarà il futuro dei movimenti tra i vari Paesi”.

L’immunità di gregge

Il noto scienziato ha spiegato anche che: “Usciremo dalla pandemia nel momento in cui riusciamo a capire e a proiettare quello che succederà quando saremo tutti vaccinati”. Per Crisanti è fondamentale “completare almeno parzialmente la campagna vaccinazione, implementare un piano di sorveglianza delle varianti e creare un sistema di tracciamento e di controllo dei flussi”. “Anche quando la campagna di vaccinazione sarà completata – avverte – avremo comunque una parte di popolazione non vaccinata, un’altra parte in cui la vaccinazione non ha più effetto perchè è passato già tempo dal primo vaccino e i nuovi nati”. “Quindi – conclude – la cosa non finisce con la cosiddetta immunità di gregge”.