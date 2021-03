Per sempre Serenissima

Milleseicento anni. E qualche volta li dimostra. Ma non è il tempo il nemico di Venezia. Lo sono stati più gli “homeni”, come diceva il grande ingegnere idraulico Cristofoto Sabbadino, insieme ai fiumi e al mare. Gli stessi uomini che agli inizi del quinto secolo, in pieno Medioevo, fondarono la città sull’acqua. Rifugio sicuro dai barbari che avanzavano nelle terre venete. Sedici secoli più tardi, scampate invasioni di ogni tipo, Venezia si trova a fronteggiare la minaccia del virus. Le sue storiche doti di resilienza sono messe a dura prova. Una scommessa che può decidere del suo futuro prossimo. Non è stato il tempo il nemico di Venezia. Ma soprattutto in tempi recenti la fretta di omologarsi agli altri luoghi del mondo, a una modernità che nella città d’acqua esiste già, con i tempi e gli equilibri che altri cercano invano.

La storia

Una storia che viene da lontano. Che ha insegnato al mondo la saggezza del governo dei “migliori”. Un sistema efficiente e a prova di sfiducia. Che guardava prima di tutto al “bene comune” della città e dei suoi abitanti. Venezia Regina dei mari, le glorie del nostro leon. Spesso la retorica copre e banalizza conquiste e sistemi che trovavano a Venezia il primato mondiale. La tutela del territorio e la difesa delle acque, non soltanto dalle acque. L’acqua come mura protettive, risorsa e territorio da sfruttare senza mai superare il limite. La civiltà delle acque che ancora oggi si può ammirare nei palazzi del potere dogale e delle Magistrature, nelle opere idrauliche che hanno nei secoli allontanato prima i fiumi poi il mare dalla città, allungandone la vita.

Un passo tra ‘800 e ‘900

La storia di Venezia non è soltanto storia antica. Il Mito della Repubblica spazzato via da Napoleone, poi resistente alla dominazione austriaca. Le epiche giornate della resistenza lagunare “Il morbo infuria e il pan ci manca”, l’unione all’Italia arrivata cinque anni dopo quella del resto del Paese, nel 1866. E poi il Novecento. Secolo di grandi sconvolgimenti. Le due guerre mondiali, Venezia al centro del fronte e della resistenza contro lo straniero. L’orgoglio di una comunità che si sentiva tale e resisteva anche in condizioni di grande povertà. Le foto dei sacchi di sabbia che circondano San Marco, San Giovanni e Paolo, Palazzo Ducale e il Colleoni per difenderli dalle bombe. Poi i l fascismo, la Resistenza. Le foto degli americani e dei partigiani che attraversano vittoriosi il ponte della Libertà e arrivano in Piazza San Marco, liberando Venezia e l’Italia dall’incubo della dominazione nazifascista. E poi il Dopoguerra. Le industrie alla Giudecca, Porto Marghera che cresce e diventa una della aree industriali più importanti del Paese. Le prime industrie nate sulle barene dei Bottenighi per opera del trio Volpi, Cini, Gaggia, si espandono e portano nella nuova Venezia industriale, Marghera (“dove el mar ghe gera”) decine di migliaia di lavoratori da tutta Italia. Storia recente, con la nascita del sindacato e la lotta al terrorismo. Anche qui Venezia è stata di esempio. Di resistenza e rinascita.

La sfida di oggi

Oggi Venezia è al bivio. Ingorda di turismo, la nuova ricchezza esplosa negli ultimi vent’anni, si trova a fare i conti con una crisi senza precedenti. Chi viveva di turismo è senza reddito, l’economia per anni ispirata dalla monocultura si è inceppata. È ferma anche la grande speculazione, pronta a ripartire presto e ad acquistare immobili a prezzi più bassi approfittando della crisi. I Veneziani di oggi si guardano intorno smarriti. Si conoscono quasi tutti, vista la picchiata del calo demografico. La Grande Venezia è ridotta a una cittadina di 50 mila abitanti, un terzo di quanti erano negli anni Settanta. Molti se ne sono andati in terraferma, incapaci di sostenere costi tarati sul mercato libero, troppo alti per le famiglie normali. L’occasione della pandemia con la sua grande tragedia può essere quella di ripensare uno sviluppo che stava a portando Venezia all’asfissia. Non si potrà ricominciare come prima, come se nulla fosse accaduto. Quando i turisti torneranno, e speriamo succeda presto, una loro limitazione e organizzazione è obbligata. È tardi, ma la città che ha dimostrato nei secoli di poter sopravvivere a tutto si può ancora salvare.

Un’occasione da non perdere

Ma l’occasione è da non perdere. Non per rilanciare retorica e vecchie parole d’ordine. Non per tornare alle divisioni ideologiche tra fare e non fare. Venezia è oggi all’alba di una nuova vita. Di una nuova economia che non potrà ignorare nell’obiettivo del suo sviluppo la fragilità dell’ambiente lagunare. La civiltà dell’acqua che ha dato origine alla civiltà dei Veneziani. Il trasporto a remi e la voga in piedi, le mura liquide costituite dalla laguna e dalle sue isole, le fortificazioni. Un patrimonio immenso. Che, dopo aver festeggiato il compleanno, è dovere della politica mettere a reddito per le generazioni future.