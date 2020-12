Per Zaia conta solo il rapporto positivi-tamponi

Alle cinque della sera il flash d’agenzia suona impietoso: «Il Veneto ancora una volta al primo posto per nuovi tamponi positivi al coronavirus nelle 24 ore. Sono 2.427 contro i 1.361 della Campania, i 1.297 del Lazio, i 1.233 della Lombardia, i 1.079 dell’Emilia Romagna». Da primi della classe a somarelli dietro la lavagna? «No e poi no», si imbizzarrisce Luca Zaia «attribuirci il primato nella crescita di contagi equivale a falsare la realtà perché il valore di riferimento non è la cifra assoluta ma l’incidenza percentuale di positivi rispetto al numero di test eseguiti. La sanità veneta scova tanti casi grazie ad un contact tracing che non trova riscontri altrove: nelle ultime ventiquattr’ore abbiamo effettuato 73 mila tamponi, ignorare la circostanza equivale a punire chi agisce in modo virtuoso».

Brusaferro

In mattinata il governatore ha avuto un colloquio con Silvio Brusaferro, il presidente dell’Istituto superiore di sanità: «Ho auspicato un criterio univoco nel raffronto dei dati epidemiologici, ad oggi alcune regioni fanno soltanto tamponi molecolari, altre un po’ di rapidi, c’è chi carica nel programma dati parziali e chi ha scelto di testare fasce più limitate di popolazione. Occorre omogeneità nella valutazione altrimenti prevale una verità deformata e il professore ha convenuto al riguardo». Esaurita la sfuriata, la parola passa a Francesca Russo, la zarina del dipartimento di prevenzione: «Il Veneto ha puntato moltissimo su una diagnostica rapida che ci ha consentito di allargare lo screening a bacini altrimenti esclusi. Ad esempio, noi effettuiamo i test non soltanto ai casi sospetti ma anche ai loro contatti stretti, magari asintomatici, e ciò permette di ricostruire la catena di trasmissione per classi di infezione. Altri agiscono diversamente perciò non è possibile comparare gli esiti ottenuti».

I tamponi e l’opposizione

A proposito di tamponi a risposta veloce: si apprende che «presto» saranno eseguiti anche nelle farmacie mentre i volenterosi medici di base ne hanno già somministrati 88 mila agli assistiti. Resta l’allarme suscitato dall’entità reale del contagio, con l’opposizione lesta all’offensiva: «Anziché polemizzare per le piste da sci o il divieto di spostamento tra comuni a Natale e Capodanno, Zaia pensi a tutelare le persone, soprattutto quelle più fragili, anche a costo di essere impopolare. Servono maggiori restrizioni, non appelli generici a evitare assembramenti», punge la dem Anna Maria Bigon; «Da regione battistrada ci stiamo improvvisamente ritrovando tra le peggiori, senza una stretta rischiamo di trascorrere le festività in zona rossa», rincara Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) mentre +Europa sentenzia che il Veneto «affonda insieme alla sua presunzione di eccellenza».

Rischio misure più severe

«Misure più severe? Certo non le adotterò su pressione della propaganda politica, l’ordinanza che stiamo valutando non preclude alcuna attività, semmai incentiva i comportamenti responsabili», la replica di Zaia, che alterna il plauso al piccolo presepe donato da “Ogni giorno per Emma” (una onlus trevigiana di Carbonera) allo sdegno verso quanti hanno preso d’assalto le località di montagna a dispetto delle operazioni di soccorso in atto e dell’elevatissimo rischio di valanghe.

Pericolo No Vax

Torniamo allora alla Russo, che aggiorna così l’andamento della pandemia: «Il nostro indice di contagio Rt è 1,11 con intervallo di confidenza (il valore plausibile in prospettiva ndr) fissato a 0,85 ovvero compatibile con la permanenza in fascia gialla. Al 3 dicembre l’incidenza di positivi ogni centomila abitanti è scesa da 435 a 413 unità, riteniamo che la curva del Covid abbia raggiunto il plateau più elevato, nei prossimi giorni assisteremo alla sua lenta decrescita, con segnali graduali di calo entro la fine dell’anno». Sospiro di sollievo? Non proprio: «Personalmente, finché non arriva il vaccino mi sentirò in trappola, non credo che possiamo pensare di vivere in un sistema di restrizioni e allentamenti, con il terrore di incontrare gli altri, con la paura di tutto e tutti, senza una prospettiva. Ora la possibilità di avviare un percorso di vaccinazione su vasta scala ci dà un po’ di respiro, intravediamo la possibilità di uscirne. Servirà una capillare campagna di informazione, capace di vincere paure e pregiudizi».