Pesca, Conte (lega): “A fianco dei nostri pescatori nella protesta contro il piano UE che mette a rischio l’intero comparto pesca”

“Siamo di fronte al tentativo di distruzione della pesca italiana. Per questo, mi unisco convintamente alla protesta dei nostri pescatori contro il Piano d’Azione proposto dalla Commissione Europea. Vietare la pesca a strascico significa affossare un settore chiave per la nostra economia del mare. Significa ridurre ancora la nostra flotta, veder chiudere aziende e sgomberare il campo alle importazioni da Paesi extra-UE che nemmeno rispettano le nostre stesse regole, figuriamoci se hanno gli stessi standard. I pescatori italiani hanno in questi anni speso risorse, tempo, energie per perseguire l’obiettivo di una pesca sostenibile e la Commissione europea dovrebbe riconoscere questi sacrifici e venire incontro alle esigenze di una categoria la cui stessa esistenza è messa in serio pericolo da provvedimenti ‘green’ solo a parole che rischiano, paradossalmente, di non avere alcun effetto sull’ambiente, perché andrebbero nei fatti ad aumentare il pescato di origine extraeuropea, prelevato senza regole e senza tutela delle risorse ittiche, che finisce sulle tavole degli italiani. Non solo, infatti, sono a rischio i pescatori e le loro famiglie ma anche la sicurezza alimentare per tutti noi consumatori, che non avremo più disponibilità di pescato fresco e locale come adesso.

Una follia

Questa è una follia ingiustificata e figlia di un ambientalismo ideologico, non supportato scientificamente e soprattutto dannoso per la sostenibilità stessa. Non è mettendo a rischio il posto di lavoro di più di 22mila pescatori italiani che si tutelano mari e risorse.Già lo scorso maggio sono suonate le sirene nelle marinerie di tutta Europa e abbiamo organizzato un Flash Mob di protesta al Parlamento Europeo. Anche oggi diciamo NO al Piano d’Azione UE per la pesca e ci opporremo in tutte le sedi per fermare quest’assurdità. Ora più che mai serve fare fronte comune a difesa dei nostri pescatori, affinché Bruxelles faccia un passo indietro”. Lo ha detto partecipando alla manifestazione indetta dalla Marineria di Caorle contro il Piano d’Azione Ue l’europarlamentare della Lega Rosanna Conte, componente della Commissione Pesca del PE nella quale è coordinatrice del gruppo ID.