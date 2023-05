Pesca, Conte (Lega): a Strasburgo porteremo la voce dei nostri pescatori, no al divieto Ue di pesca a strascico

“L’Europa vuole mettere in ginocchio la pesca italiana, noi della Lega non lo permetteremo. La prossima settimana a Strasburgo porteremo la voce dei nostri pescatori, per dire no, tra le altre cose, al piano della Commissione europea che vuole eliminare la pesca a strascico e le esenzioni sui carburanti”. Lo dice l’eurodeputata della Lega e capogruppo di Identità e democrazia in Commissione Pesca, Rosanna Conte. “Esprimo totale vicinanza ai nostri pescatori che questo fine settimana manifestano in tutta Italia: il Piano d’azione marino proposto dalla Commissione Ue sembra ideato per mettere definitivamente in ginocchio la pesca europea, e aprire la strada all’import indiscriminato da Paesi terzi, o peggio, alle multinazionali che stanno investendo su cibo artificiale”.

Conte in difesa dei pescatori

“Vietare la pesca a strascico, come propone Bruxelles, vuol dire far fallire ben 7000 imbarcazioni in Ue, di cui 2088 solo in Italia, e veder sparire intere filiere ittiche. Parliamo di un comparto che nel nostro Paese sbarca il 33% del prodotto ittico nazionale. Il Piano propone anche di eliminare l’esenzione Iva per i carburanti. Delle due, l’una: o la Commissione non conosce lo stato della pesca europea, oppure sta volutamente ponendo le basi per la sua definitiva scomparsa. Quale che sia il caso, noi della Lega non permetteremo un’ulteriore stretta sulla pelle dei nostri pescatori nel nome di un’ideologia ecologista nefasta. Se vogliamo salvare i nostri mari, le nostre comunità costiere, abbiamo bisogno dei pescatori. Bruxelles se lo metta chiaro in testa”, conclude Conte.