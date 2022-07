Pesca, Conte (Lega): bene via libera del Parlamento Ue ad aiuti per il settore

“Mentre in Veneto si stanno svolgendo gli Stati Generali della Pesca e dell’acquacoltura al Parlamento europeo abbiamo dato il via libera definitivo per sbloccare gli aiuti Ue per la pesca e l’acquacoltura. Si tratta delle somme residue del FEAMP, che serviranno a compensare il fermo pesca e i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese dall’inizio della guerra in Ucraina. È un piccolo passo rispetto alla portata del problema, ma siamo comunque riusciti a garantire un iter il più veloce possibile per poter alleviare – almeno in minima parte – le sofferenze del settore”.

La soddisfazione della Conte

“Da parte mia sono soddisfatta perché è stata una battaglia non facile ma alla fine siamo riusciti a far sì che l’UE ne comprendesse il senso e l’importanza per il settore. Ora il ministero dovrà fare la sua parte, garantendo flessibilità e soprattutto rapidità per erogare gli aiuti”. Lo dice l’eurodeputata della Lega Rosanna Conte, capogruppo di Identità e democrazia in commissione Pesca al Parlamento Ue