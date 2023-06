Pesca, Conte (Lega): “Consiglio Ue approva pacchetto pesca, solo l’Italia dice No e tutela i pescatori”

“Abbiamo ricevuto un mandato chiaro dai nostri pescatori, che la scorsa settimana hanno protestato in tutta Italia: bisogna tutelare il settore da politiche che, in nome di un ambientalismo ideologico, rischiano di far chiudere migliaia di imprese e di colpire la nostra sovranità alimentare. Bene dunque la presa di posizione del governo italiano, che oggi ha detto no al pacchetto sulla pesca approvato dal Consiglio Ue. Questo pacchetto è in parte positivo, perché dice no al Piano d’azione della Commissione europea che limiterebbe la pesca a strascico”.

Il problema carburante

“Ma purtroppo il pacchetto conteneva anche un riferimento all’ultimo accordo Wto, votato in Plenaria a maggio e criticato solo dalla Lega. Tale accordo prevede di porre fine a tutti i sussidi dannosi alla pesca, all’interno dei quali vengono (erroneamente) considerati anche i sussidi al carburante. Quindi siamo contenti che il Ministro abbia considerato le nostre perplessità e che il Governo si sia ricompattato in sede di Consiglio dicendo un chiaro e forte no al rischio di tassare l’unico aiuto che ha permesso a molte aziende di affrontare e sopravvivere al caro carburante e di mantenere accessibili i prezzi del pescato”. Lo dice l’eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, componente della Commissione Pesca e coordinatrice del Gruppo ID.