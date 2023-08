Pesca, Conte (Lega): Granchio blu, la Regione del Veneto si mobilita

“La Regione Veneto stanzia risorse fresche per il settore pesca, con sostegni per l’Intera filiera. Si tratta, soprattutto, di un segno concreto per sostenere chi ha subito danni, come le aziende del comparto ittico del Delta del Po e causati dal granchio blu. Per questo mi sento di ringraziare il Presidente Luca Zaia, gli Assessori Francesco Calzavara e Cristiano Corazzari e il consiglio regionale che con un apposito emendamento all’assestamento di bilancio oggi hanno approvato 530 mila euro da destinare appunto al mondo della pesca, tra cui anche 80mila per le prime urgenze dei pescatori per il granchio blu”.

L’impegno del Veneto

“Un’ulteriore dimostrazione che la Regione Veneto è sempre a fianco del settore della pesca e questo grazie anche al lavoro di squadra che assieme abbiamo avviato per tutelare anche attraverso il mio impegno in Europa le imprese, i nostri pescatori e le loro famiglie”. A dirlo è l’europarlamentare veneta della Lega Rosanna Conte, componente della Commissione Pesca in PE.