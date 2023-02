Pesca, Conte (Lega) in missione in Ecuador per il Parlamento Europeo

“In missione con il Parlamento Europeo in Ecuador per una serie di incontri ad alto livello con le autorità locali e nazionali, rappresentanti del mondo della pesca, per un utile e produttivo scambio di vedute sul settore, mettendo a confronto le differenti esperienze e conoscenze. Un’occasione importante anche per fare il punto sui progetti di cooperazione tra Italia, Unione Europea ed Ecuador, a cominciare da quelli all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, per un monitoraggio delle iniziative avviate affinché siano il punto di partenza per creare efficaci opportunità per le nostre aziende e i nostri pescatori”.

La “mission” della Conte

Così in una nota Rosanna Conte, europarlamentare della Lega, coordinatrice Id in commissione Pesca, unica italiana nella delegazione del Parlamento Europeo a Quito, Ecuador.