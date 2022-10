Pesca, Conte (Lega): “in Pe un tavolo comune da me promosso per difendere come Italia il comparto delle vongole e la sovranità alimentare del paese”

“L’Italia è pronta a fare squadra per difendere le sue imprese e i lavoratori della pesca. Abbiamo l’occasione di ottenere la proroga per altri tre anni della deroga per pescare le vongole sottotaglia, ma come è noto c’è da affrontare il rischio che al Parlamento Europeo vengano sollevate obiezioni che rallentino o addirittura facciano saltare la deroga. Per questo motivo, ho promosso a Bruxelles un incontro tra gli eurodeputati italiani di ogni schieramento, l’ambasciatore italiano presso l’UE e i rappresentanti di categoria. È stata l’occasione per confrontarci anche con i consorzi di gestione delle vongole dell’Adriatico, coordinare le strategie da mettere in atto e compattare il fronte italiano per un obiettivo comune a difesa degli interessi del nostro Paese e di un comparto fondamentale per l’economia dei territori”.

La Conte e i pescatori di vongole

“Come già accaduto in passato, i nostri pescatori hanno dimostrato con fatti ed evidenze scientifiche che la pesca delle vongole nell’Adriatico è sostenibile sotto tutti punti di vista. Non possiamo permettere che tale modello di gestione della risorsa e la nostra sovranità alimentare vengano messi a repentaglio da interessi altrui. Positivo, quindi, l’incontro tutto italiano di oggi che ci ha visti uniti verso un obiettivo condiviso. La battaglia questa volta è difficile, serve il massimo impegno di tutte le parti coinvolte. Da parte mia, che ho seguito in prima persona sin dal momento la battaglia sulle vongole in questi tre anni, portando a casa anche dei positivi risultati per il nostro Paese, sono fermamente convinta che ora solo attraverso la costituzione di un tavolo di lavoro che veda assieme tutti i soggetti interessati si possa far fronte in maniera concreta e decisa agli ostacoli che ci arrivano soprattuto dalla Spagna ed è per questo che ho voluto farmi promotrice di questa iniziativa, ringraziando quanti ne hanno colto il significato e l’obiettivo con la loro partecipazione”. A dirlo è l’onorevole Rosanna Conte, europarlamentare della Lega, capogruppo ID in Commissione Pesca, a commento dell’incontro da lei voluto, tenutosi presso la sede del Parlamento Europeo, al quale hanno preso parte, oltre ai colleghi italiani della Commissione, il rappresentante permanente aggiunto d’Italia presso l’UE Stefano Verrecchia e i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e dei Consorzi di gestione delle vongole.