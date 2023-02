Pesca, Conte (Lega) incontra il ministro somalo a Chioggia: lotta a pesca illegale sia priorità comune

“Le marinerie venete sono all’avanguardia per sostenibilità e standard di sicurezza, e possono essere un motore di sviluppo anche in altre parti del mondo. Ecco perché sono contenta di avere incontrato a Chioggia il ministro della Pesca della Repubblica federale di Somalia, Ahmed Hassan Aden, nell’ambito di un incontro promosso da Federpesca e H.OPES Foundation. Un confronto senza dubbio positivo in quanto occasioni come questa sono importanti e costruttive per poter sviluppare progetti comuni e rafforzare i legami tra il nostro ed altri Paesi come, in questo caso, la Somalia”.

Conte e il Ministro

Così dichiara l’onorevole Rosanna Conte, Capogruppo ID in Commissione Pesca al Parlamento Europeo a commento dell’incontro tenutosi a Chioggia “che -aggiunge l’esponente della Lega – ho fermamente voluto e promosso dopo che il Ministro era stato in visita alla marineria di Mazara del Vallo affinchè potesse prendere visione di una realtà rilevante per il mondo ittico quale è quella chioggiotta, peraltro non solo la principale dell’Alto Adriatico ma la più importante marineria d’Italia.” “Trattandosi d’altro canto – aggiunge – di una tappa che rientra nel piano della Fao per la gestione e lo sviluppo della pesca in Somalia, che serve a promuovere lo scambio di conoscenze e competenze tra i nostri imprenditori ittici e il comparto somalo, a maggior ragione ho ritenuto che fosse fondamentale che venisse coinvolta in questo contesto anche la marineria di Chioggia”.

Lotta alla pesca illegale

Nel corso dell’incontro con il ministro Ahmed Hassan Aden, per il quale sono stati coinvolti dalla stessa eurodeputata anche il Sindaco di Chioggia Mauro Armelao e il Consigliere regionale Marco Dolfin, l’onorevole ha tra l’altro ribadito l’importanza della lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. “Siamo molto severi nei confronti dei nostri pescatori – ha affermato Conte – quindi lo siamo anche, se non di più, nei confronti dei Paesi terzi, perché vogliamo che il pesce che importiamo sia stato pescato legalmente, rispettando le norme igienico-sanitarie, tutta la catena del freddo e della corretta conservazione, senza inoltre sfruttamento dei lavoratori e dei loro diritti”. L’europarlamentare ha inoltre affrontato anche il tema dello sviluppo delle infrastrutture dell’industria ittica in Somalia, “sulle quali – ha sottolineato – le nostre imprese hanno un notevole know how che può e deve essere utilizzato”. L’incontro è servito anche per far visitare alla delegazione somala, composta oltre che dal Ministro anche dal suo Capo di Gabinetto e da due direttori del Ministero, la pescheria e le strutture del comparto ittico chioggiotto. “Abbiamo pensato – ha fatto presente l’onorevole Conte – di rendere questa visita un’esperienza affinchè il Ministro potesse portare in Somalia un po’ della nostra cultura e delle nostre tradizioni marinare. E ringrazio Federpesca e la H.OPES Foundation per aver accettato che si facesse questo incontro nonché il Sindaco, l’Amministrazione comunale e i rappresentanti dei pescatori per la loro adesione e partecipazione”.