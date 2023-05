Pesca, Conte (Lega): “No allo stop della pesca a strascico previsto nel piano d’azione della Commissione Europea”. Flash Mob a Strasburgo degli eurodeputati della Lega a sostegno

“ Il piano d’azione proposto dalla Commissione europea per proteggere e ripristinare gli ecosistemi marini per una pesca sostenibile e resiliente e’ inaccettabile, con l’aumento delle aree marine protette al 30% in tutta Europa. Tutti i pescatori europei stanno manifestando e noi in Italia avremo una perdita di 2.088 aziende che andranno al fallimento. Perche’ con questa riduzione non si capisce dove i nostri pescatori potranno andare a pescare. E’ l’ennesima eurofollia”. A dichiararlo è stata l’europarlamentare Lega, coordinatrice per il gruppo Id in commissione Pesca, Rosanna Conte, nel flash mob che gli eurodeputati della Lega hanno tenuto ieri mattina davanti all’aula plenaria a Strasburgo contro il Piano d’azione della Commissione europea.

Il Flash Mob

“Dicono che sia una comunicazione, ma mostra l’orientamento di dove stia andando la Commissione europea: tutelare semplicemente la sostenibilita’ ambientale e non quella sociale ed economica dei nostri pescatori, delle nostre comunita’ costiere e della nostra filiera ittica”, ha evidenziato l’on. Conte “Inoltre, nel Piano d’azione e’ prevista l’eliminazione dell’esenzione Iva, dunque l’unico momento di ossigeno che hanno i nostri pescatori per poter affrontare la questione energetica e il problema dei carburanti. Quindi noi come Lega ci opporremo in tutti i modi e in tutte le sedi”, ha precisato Conte ricordando che “con la pesca a strascico e vietarla vorrebbe dire distruggere le nostre comunità pescherecce e non avere piu’ prodotto ittico italiano ed europeo sulle nostre tavole”.