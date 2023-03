Pnrr, Brugnaro sente Fitto, difendiamo interessi paese

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha parlato di Pnrr con il ministro Raffaele Fitto interlocutore, per il Governo su questo tema. Dall’incontro è emerso che il Governo italiano, Venezia, Firenze ed Anci saranno insieme in modo trasversale fornendo tutti i chiarimenti e le osservazioni per ribadire la correttezza della procedura adottata. Gli uffici e i ministeri competenti hanno già mandato tutta la documentazione all’Unità di missione che sta preparando le risposte ufficiali del Governo.

La questione del bosco dello sport

Venezia con il Pnrr, vuole realizzare il Bosco dello Sport che nel progetto è certificato anche ai fini del nuovo principio Dnsh (Do Not Significant Harm), ovvero del non arrecare danno significativo. Il Comune di Venezia – secondo l’amministrazione – sarà a fianco del Governo, ed in particolare del Ministro Fitto e della sua struttura, impegnata a difendere gli interessi di Venezia e degli Italiani in Europa.