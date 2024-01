Pnrr in Veneto, chi è riuscito a dribblare i tagli sui progetti: palasport, ciclabili, teatri e tante scuole

Pnrr, storie di chi ce l’ha fatta. Province che hanno realizzato scuole avveniristiche e, spesso, autosufficienti dal punto di vista energetico. Comuni, piccoli e, soprattutto, grandi che stanno realizzando i loro sogni: centri multifunzionali che mescolano palestre per sport estremi, biblioteche e un «bosco urbano culturale» ma anche una nuova linea del tram o, più semplicemente, un nuovo centro sportivo. È stata ed è una corsa contro il tempo ma gli esempi positivi si sprecano come Anci e Upi ripetono spesso: il modello veneto funziona, nei limiti del possibile data la mannaia dei tagli decisa dal governo a un certo punto. Fra le più attive c’è la Provincia di Treviso con ben 35 interventi sulle strutture scolastiche incluse alcune edificazioni nuove di zecca. Tutte opere finanziate in larga parte dal Pnrr con l’integrazione dei fondi Foi (Fondo opere indifferibili previsto dallo Stato per compensare gli incrementi dei costi dei materiali) e con fondi propri della Provincia in caso mancassero delle somme all’appello.

I Comuni medi

Anche in Comuni medi come Mira, nel Veneziano, il Pnrr è stato una manna: 4 milioni per «opere attese da anni, abbiamo complessivamente una trentina di interventi legati al Pnrr per i soli lavori pubblici più quelli per la digitalizzazione delle scuole, per il nostro Comune farà la differenza. E credo che i cittadini si renderanno conto dell’impatto del Pnrr proprio sulla base di questa miriade di interventi all’interno del proprio comune» dice il sindaco Marco Dori. Il progetto più ambizioso è la realizzazione del Polo sportivo di Valmarana e quindi anche del Palazzetto dello sport di cui il comune rivierasco era sprovvisto ma anche il nuovo Ecocentro per la raccolta differenziata dei rifiuti e la riforestazione di due boschi, del teatro di villa dei Leoni che ha tenuto a battesimo l’allora esordiente Marco Paolini. E poi, ancora, a Mira come a Vicenza e in centinaia di altri comuni, il Pnrr si trasforma in un reticolo di piste ciclopedonali che puntano, oltre a proporre stili di vita più sostenibili ai cittadini, a intercettare il crescente fenomeno del cicloturismo.

Padova

Poi c’è chi ha «stravinto» come Padova che, complice il cospicuo finanziamento per due nuove linee del tram, arriva alla bellezza di 620 milioni marchiati Pnrr, diventando il primo capoluogo di provincia in Italia per fondi Pnrr «pro capite»: 3001 un euro ad abitante, per la precisione. Per il sindaco Sergio Giordani «è una sfida che riguarda tutta la macchina pubblica: appaltare e mettere a gara pubblica nei tempi serrati imposti dal Pnrr per un Comune significa ripensare in maniera significativa la struttura. Ringrazio i funzionari e tutti i dipendenti per lo sforzo immenso profuso fin dall’inizio. Il risultato per la città è un cambio epocale…se penso che Milano ha 830 milioni con dimensioni ben diverse…Noi la viviamo come missione di cambiamento imperdibile». Il festeggiamento di Padova e di tanti altri Comuni veneti non è prematuro: gli interventi sono tutti appaltati.

Vicenza

Se Vicenza punta sulle ciclabili spettacolari, come quella che, partendo da piazza Matteotti consentirà di arrivare fino a viale Margherita lungo l’argine del Bacchiglione, Venezia spinge sull’idrogeno. Al netto del Bosco dello Sport che, alla fine, non sarà realizzato con fondi Pnrr, con quest’ultimi, spiega Michele Zuin, assessore al Bilancio «Venezia, attraverso la partecipata Avm, comprerà 144 nuovi bus completamente ecologici. Grazie a 87 milioni di Pnrr arriveranno 90 autobus a idrogeno e 44 elettrici. Lo stock di mezzi a idrogeno porterà, contestualmente, anche alla costruzione di un nuovo distributore di idrogeno a Marghera dove, sempre col Pnrr, Sapio realizzerà un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde. E poi, 8,5 milioni per il cloud della PA e per un progetto di cybersecurity.

Treviso

Treviso porta a casa 75 milioni già tutti tradotti in appalti. Il progetto simbolo è l’immaginifico recupero dell’ex caserma Salsa. La struttura, ora abbandonata, diventerà crocevia di sport, cultura e sostenibilità. Ospiterà una palestra, aule studio, spazi per le start-up, un « bosco urbano culturale» cioè un polmone verde con una biblioteca e un auditorium. Non si contano i nuovi asili su cui, però, vanno tenuti d’occhio i costi di gestione futuri. Quelli no, non sono finanziati dal Pnrr.