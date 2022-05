Pnrr: Pretto (Lega), chiesti 200 milioni per progetti valorizzazione beni confiscati a mafie regioni Centro-Nord

“Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 300 milioni di euro andranno a finanziare 200 progetti di valorizzazione dei beni confiscati alle mafie nelle regioni del Sud Italia. Un investimento apprezzabile che però crea un’evidente e rilevante disparità nella distribuzione delle risorse, se si considera che circa il 40% di questo patrimonio è distribuito nelle restanti dodici regioni del Paese, in favore delle quali non è al momento previsto alcun tipo di finanziamento”.

La stima

“Si stima che per riservare lo stesso trattamento alle zone finora non interessate sarebbero necessari circa 200 milioni di euro. Ho quindi chiesto al ministro Cartabia di attivare iniziative analoghe per garantire adeguati e proporzionati interventi economici aggiuntivi, dunque non intaccando i fondi già destinati al Sud, per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata anche in Centro e Nord Italia, tramite fondi del Pnrr già destinati ad altri progetti ma non utilizzati, o mediante risorse del Fondo Unico Giustizia, o attraverso la proposta di mirate previsioni nella legge di bilancio 2023”. Così il deputato veneto Erik Pretto, membro della Commissione Antimafia e Presidente del IX Comitato sull’analisi di gestione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie.