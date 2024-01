Porto di Venezia, a Fincantieri il maxi-terminal ma costerà 7 milioni in più

E’ il terminal che punta a triplicare la capacità del traffico container del porto di Venezia, visto che potrà gestire un milione di Teu l’anno, portando il totale a 1,5 milioni rispetto ai 485 mila attuali. Ma il futuro e soprattutto i tempi di Montesyndial sono ancora incerti, e non solo perché – come spiegato dal presidente dell’Autorità di sistema portuale Fulvio Lino Di Blasio – «i lavori del primo stralcio non ne consentiranno l’operatività». Nei giorni scorsi è stato fatto un passo importante, ovvero l’affidamento dell’appalto da 106,7 milioni di euro (che ne prevede poi ulteriori 72,1 opzionabili) che consentirà di partire con l’infrastrutturazione della banchina, ma la vittoria del gruppo di imprese capitanato da Fincantieri potrebbe non essere così definitiva. La cordata sconfitta, guidata dal Consorzio stabile Infrastrutture terrestri e marittime, ha già fatto un’istanza di accesso agli atti di gara per capire come mai la sua offerta sia stata bocciata: sulla base dell’analisi degli avvocati potrebbe poi partire il ricorso al Tar, con il rischio di rallentare la partenza dei cantieri.

Gli sconfitti avrebbero fatto risparmiare oltre 10 milioni

Perché una cosa è certa: il gruppo sconfitto avrebbe fatto risparmiare un bel po’ di soldi allo Stato, con un ribasso d’asta del 10,23 per cento, che sarebbe significato 10,7 milioni in meno sui lavori certi e circa 18 compresa l’opzione. Fincantieri invece si era limitata a un 3,09 per cento, che significa dunque una spesa di 7 milioni in più nella prima fase, oltre 12 nel progetto completo. La commissione di gara per questo aveva assegnato 25 punti al Consorzio e solo 7,55 a Fincantieri. Ma questo divario è stato ribaltato dall’analisi dell’offerta tecnica, che ha visto l’azienda di Stato prevalere con un netto 65 a 42,94. Ed è proprio su questa voce che gli sconfitti vogliono capire che cosa non abbia convinto i commissari della bontà del loro progetto, visto che poi entrambi i concorrenti hanno ottenuto 10 punti sul cronoprogramma.

Lo sviluppo dei terminal

Lo sviluppo del terminal è rimasto bloccato per oltre dieci anni, dopo l’acquisizione nel 2010 dei 90 ettari di terreni e dei 1600 metri di banchina da parte del Porto a seguito della chiusura degli impianti di Montefibre e Syndial. Inizialmente era legato al grande progetto di terminal off-shore in mare aperto, che si è però bloccato: il Porto ha deciso di andare avanti solo con la parte on-shore, che prevede un investimento complessivo di 430 milioni di euro, ancora in parte non finanziati: ne mancano 150, tanto che si sta valutando il coinvolgimento di un partner privato con un project financing. Il primo stralcio di lavori prevede l’arretramento della banchina di 35 metri e lo scavo per allargare il canale industriale ovest e scavarlo fino a quota -12,5 metri; la seconda parte la creazione dei piazzali per i container. La compagine vincitrice comprende anche Trevi, Costruzioni generali Xodo e Zeta.

I bandi aperti

In questo periodo l’Autorità lagunare, sia direttamente che tramite il commissario alle crociere (che è lo stesso Di Blasio), ha numerosi bandi aperti o imminenti, per centinaia di milioni di euro, che rivoluzioneranno lo scalo: dalla nuova stazione marittima a Marghera, agli escavi dei canali Vittorio Emanuele (per le navi bianche) e Malamocco-Marghera. Aggiudicata di recente è stata anche la gara per progettare e poi eseguire una seconda isola per i fanghi scavati, la cosiddetta «Tresse 2»: a vincere è stata la padovana E-Farm Engineering & Consulting Srl con Studio Rinaldo, General Progetti. Agriteco e Studio Coleselli & partner.