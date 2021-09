Positivi a scuola, Zaia:«Un progetto per non isolare l’intera classe»

Covid e scuola. La Regione sta elaborando un nuovo progetto destinato a ridurre l’impatto di un positivo sul resto della classe. L’annuncio ieri del governatore Zaia: “Sono 428 i nuovi casi di Covid in Veneto e 6 le persone decedute. L’epidemia rallenta con 69 casi ogni 100mila abitanti ed un tasso di occupazione del 6% in terapia intensiva e del 4% in area non critica”.

Dati e scuola

I dati sono quelli forniti dal presidente della Regione Zaia che ha anche annunciato un nuovo progetto sulla scuola destinato a ridurre l’impatto di un positivo sul resto della classe.L’idea potrebbe essere quella di applicare anche alle classi il sistema attualmente utilizzato negli aerei, con un numero limitato di persone da porre in isolamento (e per la scuola in dad) sulla base della distanza dal banco del compagno positivo.