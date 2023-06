Possamai lascia Consiglio Veneto, ‘ora lavoro come sindaco’

Con un filo di emozione il capogruppo del Pd Giacomo Possamai, eletto sindaco di Vicenza il 29 maggio scorso, ha ufficializzato oggi le proprie dimissioni da consigliere regionale, salutando pubblicamente i colleghi d’aula nel corso della seduta consiliare.

Arriva Vanessa Camani

“Per me è stato un mandato breve – ha detto – segnato dall’emergenza pandemica, ma anche da momenti intensi: penso alla riforma degli Ambiti territoriali sociali alla quale questo Consiglio sta lavorando, e all’attesa riforma delle Ipab che auspico possa arrivare in meta in questa legislatura”, ha scandito l’esponente vicentino. Nuova capogruppo dem è Vanessa Camani, mentre nel ruolo di vicecapogruppo le subentra Jonatan Montanariello.