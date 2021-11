«Preoccupato, di questo passo si va in giallo e poi in rosso». Palù: «Terza dose subito. Bambini? L’Ema decide il 29»

«Se vai a manifestare contro il Green pass senza mascherina, evidentemente il problema è più grave: significa negare il virus». Lo sostiene il presidente del Veneto Luca Zaia che, dicendosi «molto preoccupato», torna in diretta dal centro di protezione civile di Marghera con una nuova conferenza stampa sulla situazione Covid in Veneto. Con lui il professor Giorgio Palù (presidente Aifa) e l’assessore Lanzarin.

Le parole del Governatore

Zaia: «Sono oltre 17milioni i tamponi fatti dal febbraio 2020. Sono 712 i positivi delle ultime 24 ore su 31.660 tamponi (2.24 per cento incidenza). Ad oggi i positivi 16.331, a settembre la punta più bassa di circa 8mila. Sono 381 persone ricoverate: in area medica 317 (+18) in intensiva 64 (+1). Un decesso.». «Innegabile che stia crescendo la curva dei contagi, sono contagi che non avevamo un mese fa. Il virus c’è e circola, l’occupazione ospedaliera è ancora gestibile che però comincia già a farsi sentire perché sono 400 le persone in intensiva (covid e non covid) e restano impiegate molte persone nelle linee di vaccinazione. La preoccupazione è gestire la lenta e inesorabile crescita. Passeremo in gialla? Anche in rossa se continueremo così, quello che consola è che con quasi l’85% di veneti vaccinati ci permette di non avere gli ospedali pieni. Abbiamo una proiezione che dice che senza vaccini avremmo ora 1.500 persone in ospedale. Siamo preoccupati perché andiamo verso la stagione fredda e l’invito che si fa alla comunità è portare la mascherina per rispetto di tutti. Gran parte delle infezioni le troviamo nell’età scolare, circa 12 classi ogni giorno, l’85% asintomatici e il resto paucisintomatici. Il problema è il solito, se il virus arriva a tutti, significa che arriva anche ai vaccinati fragili»

Ricoveri

«Ho l’obbligo di dire che l’80% dei ricoveri in intensiva è non vaccinato. Anche fosse il 50% è comunque un dato pesante visto che i non vaccinati rappresentano solo il 15% della popolazione». «Rispetto alla terza dose, autorizzata dai 40 anni in su, nel giro di qualche giorno ci organizzeremo per permettere di fissare data di prenotazione a sei mesi ma prima della scadenza di questi ultimi, evitando che tutti attendano il compimento del sesto mese per prenotarsi. Nel frattempo chi ha fatto J&J può già fare la dose booster»

Zona gialla

«Il fattore dell’incidenza è già stato superato e tra qualche settimana potremmo superare anche la percentuale di occupazione ospedaliera, dati che ci faranno passare in zona gialla. Al momento ci stanno mettendo sotto pressione anche gli altri virus respiratori che colpiscono i bambini». «Al momento assistiamo al dibattito ma non ci è ancora stato proposto nulla»

Costi covid

«A noi al momento il covid è costato circa un milione e 200mila euro, sarà anche una influenza o l’invenzione dei marziani, ma tanto ci è costato. Non stiamo valutando manovre, ma questo è un buco che abbiamo». Interviene il professor Giorgio Palù, presidente Aifa

Risposta anticorporale

«Non esiste ancora per questa malattia un parametro immunologico di protezione nel senso che gli anticorpi neutralizzanti non sono una misura certa di protezione. Per altri virus c’è, ma è molto probabile che accumulando i dati scopriremo che gli anticorpi neutralizzanti siano tali, ma i testi che andate a fare non misurano gli anticorpi neutralizzanti perché una simile analisi richiede un laboratorio che ha solo Padova in Veneto ed è un test molto costoso. Inutile che noi andiamo a far spendere 40 euro a una persona sapendo già che non sono una misura di protezione, conta molto di più sapere che una dose, due dosi proteggono fino a questo punto. Questi test li farei solo a determinate categorie di persone. La risposta anticorpale è quindi complessa, ma la reale protezione la vediamo nella vita vera e questo vaccino disegnato su un virus di un anno e mezzo ci protegge ancora al 90 per cento dall’evento più grave. Ora circola la Delta che è più contagiosa quindi parlare di immunità di gregge ha poco significato inoltre non esiste un vaccino che copre al 100 per cento per questo la terza dose è la cosa più urgente e responsabile da fare dopo i sei mesi dalla seconda dose»

Grenn pass

«Il Green Pass stata una scelta di politica sanitaria eccellente perché ha avuto subito un effetto sulle vaccinazioni e l’economia si è retta su questo e guardate che l’Italia è stata presa a modello. Ora si potrebbe commutare il green pass in certificato vaccinale. Io ritengo un paradosso che servitori dello Stato e operatori pubblici non abbiano l’obbligatorietà. Credo che nessun comitato bioetico sarebbe contrario all’obbligatorietà del vaccino per tutti perché corrisponde a tutti e tre i principi necessari»

Bambini

«Parliamo di vaccinare i bambini quando ci sono milioni di adulti non vaccinati? Questa è comunque una scelta politica. Guardiamo all’incidenza: l’anno scorso i bambini non si infettavano, trasmettevano pochissimo, ma con la Delta la situazione è diversa, ora questo virus infetta anche i bambini anche se non si ammalano molto. Entro fine mese, il 29 novembre, l’Ema deciderà per il vaccino tra i bambini tra i quali sono visti molti casi di narcolessia in nord Europa. Al momento i virus sincreziali sono molto più gravi del Sars Cov-2 per i bambini. Sapete perché aumentano? Per via della situazione climatica. Io sono fiducioso, se supereremo l’inverno, ci faremo la terza dose, avremo nuove cure, credo che avremo risolto il grosso della questione»