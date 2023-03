Presso Sporting Venice Center by Polisportiva Bissuola concluso il rodeo di 4^ maschile Fitp

Federico Pollini con la supervisione di Sara Cavallin ha seguito il percorso di 17 players. Nel primissimo pomeriggio di Domenica 18 la finale vedeva di fronte il fresco Andrea Rizzo del Ca’del Moro e l’esausto Claudio De Luca del Tc Davis al suo 4° incontro. Questo non per dire che se il giocatore del Davis avesse disputato un paio di incontri di meno, l’esito poteva essere diverso. Rizzo ha dimostrato come l’edizione precedente Lazzari, che al Lido i giocatori valgono molto di più rispetto al loro ranking. Dritto poderoso e veloce contro il quale De Luca le ha tentate davvero tutte. Non ha funzionato il serve and volley messo in atto nei primi tre incontri perché non è mai riuscito a fare il suo gioco. Terzo posto per il campano Giacomo Fusco.

Semifinali e finale tiratissime







Terzo posto anche per Nicolas Lyam Basilone del Bibione al Next Gen di Macroarea di Sassuolo. Nella giornata di Sabato ha visto sfumare la finale, perdendo contro il numero uno di casa, del seeding, del Tc Sassuolo e dell’Emilia Romagna. Axel Cremonini ha interrotto la striscia vincente del bibionese a 25 successi. Terzo set galeotto dopo aver vinto bene il primo per 6/3 e perso il secondo dopo aver sprecato tre set ball che l’avrebbero portato vicino al successo, Basilone si è disunito e ha subito la rimonta dell’avversario di casa sospinto dal suo pubblico. Sempre nel corso della medesima kermesse nel draw da 90 under 14 femminile Virginia Zema è uscita nei quarti per mano della finalista veronese Anna Manfrin.