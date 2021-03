Primo test in Veneto di vaccino senza appuntamento

Oggi nella Marca trevigiana si punta a vaccinare tutti gli 85enni classe 1936: in totale 4.789 anziani che devono ricevere la prima dose di vaccino anti-Covid. Novità assoluta la modalità di partecipazione: sarà ad accesso diretto, senza invito da parte dell’Ulss2. Il progetto sperimentale annunciato ieri dal presidente Luca Zaia e illustrato nel dettaglio dal direttore generale dell’Ulss 2 trevigiana Francesco Benazzi vedrà impegnati 4 Punti vaccinali: Campo Fiera a Godega, Casa Riese a Riese Pio X, Bocciodromo di Villorba ed ex Foro Boario di Oderzo.

Come funziona

Gli 85enni possono presentarsi senza invito. Occorre però fare attenzione a due indicazioni. Ci si deve rivolgere al Vax Point del distretto socio-sanitario di appartenenza (Oderzo per chi risiede nel distretto di Treviso Nord, Villorba per chi abita nel distretto di Treviso Sud, Godega per chi risiede nel distretto di Pieve di Soligo e Riese Pio X per il distretto di Asolo). Bisogna recarsi al punto vaccinale all’ora a cui si è assegnati in base al mese di nascita. Alle 8 i nati a gennaio, alle 9 i nati a febbraio, alle 10 i nati a marzo, alle 11 in nati ad aprile, alle 12 i nati a maggio, alle 13 i nati a giugno, alle 14 i nati a luglio, alle 15 i nati ad agosto, alle 16 i nati a settembre, alle 17 i nati a ottobre, alle 18 i nati a novembre, alle 19 i nati a dicembre. Pfizer e Moderna, i vaccini scelti per le immunizzazioni. «Con questa formula gli utenti verranno diluiti nell’arco della giornata, facilitando le operazioni di partecipazione alla campagna vaccinale» sottolinea Zaia. L’Ulss 2 è quindi capofila di un progetto che, se funzionerà come si spera, potrà essere esteso anche nelle altre aziende sanitarie del Veneto e replicato per altre classi d’età.

Dosi per tutti

Ogni seduta vaccinale oraria è stata tarata per accogliere circa un centinaio di utenti: si va da un minimo di 72 convocati (relativi al mese di febbraio per l’Opitergino mottense) a un massimo di 126 convocati (relativi al mese di ottobre) al Vax Point di Godega. Per gestire la macchina operativa saranno in campo una cinquantina tra operatori sanitari e volontari. «Attiveremo una filiera vaccinale importante con 12 amministrativi, 12 medici, 14 infermieri, 2 tecnici di prevenzione, più il personale della Protezione civile. Ci sarà chi organizzerà gli arrivi, chi farà le anamnesi e chi somministrerà il farmaco» spiega il dg Benazzi. E rivolge un appello alla popolazione, invitando gli anziani e i caregiver che potranno accompagnarli i loro cari nelle sedi per la profilassi, a non rinunciare a questa occasione. Mobilitati anche i sindaci per fare il passaparola. «Presentatevi in base alla fascia oraria assegnata al vostro mese di nascita. Non accalcatevi, il vaccino c’è per tutti. La classe 1936 è a rischio, sono 85enni che devono essere vaccinati in quanto fragili, raccomandiamo a tutti: portateci i vostri anziani 85enni per essere vaccinati. Se il modello funziona lo potremo applicare anche altrove in Veneto».