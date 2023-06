Prof colpita con fucile ad aria compressa, promossi i due studenti. Valditara: “Diseducativo”

Sono stati promossi i due studenti dell’Itis Marchesini di Rovigo che nei mesi scorsi avevano sparato dei pallini con una pistola ad aria compressa all’insegnante di scienze immortalando la scena e poi condividendola in rete e sui social. Nonostante la loro condotta, due degli studenti autori del gesto passeranno alla classe successiva.

I legali e Valditara

I legali dell’insegnante, Maria Cristina Finatti, sono in attesa di vedere gli atti relativi al percorso scolastico per poi scrivere al Ministero dell’Istruzione. “Quando avremo la conferma formale della promozione – hanno precisato gli avvocati dell’insegnante, Tosca Sambinello e Nicola Rubiero -, come del fatto che, a quanto ci risulta, le sospensioni non sono mai state applicate saremmo pronti ad aggiornare subito della situazione il ministro Valditara”.

Il provveditore

Da parte sua il provveditore scolastico di Padova-Rovigo, Roberto Natale, ha aggiunto: “Non so in maniera effettiva se i ragazzi siano stati bocciati o meno, ma sono sicuro che, nel caso, la scelta sia dovuta al loro rendimento. Infatti i provvedimenti presi nei loro confronti per il fatto che li ha coinvolti non hanno mai previsto, da parte della scuola, bocciature o sospensioni basate sul voto in comportamento”.