Proteste No Pass, alta tensione. Zaia: «Io e i sindaci minacciati»

Stalking, minacce, incitamento alla violenza. È uno sguardo nell’abisso il canale Telegram che vaneggiando di «dittature sanitarie», «Norimberga» e «piazzale Loreto» organizza – nella più totale indifferenza della piattaforma social – non soltanto proteste di piazza ma pure campagne di pressione indebite e al limite del codice penale nei confronti di quanti, siano essi scienziati, politici, giornalisti o sindacalisti, in questi mesi si sono schierati a favore della campagna vaccinale e il green pass. Magari sarà esagerato scomodare il precedente di Marc Van Ranst, il celebre virologo belga costretto a nascondersi con la famiglia perché minacciato da uno squilibrato No-Vax armato poi trovato morto nei boschi delle Fiandre, ma è certo che l’escalation degli ultimi giorni, con l’aggressione denunciata dal virologo Matteo Bassetti e gli avvertimenti al ministro degli Esteri Luigi Di Maio («Serve il piombo») ha messo in allarme il Viminale e le questure, anche in Veneto.

I blocchi alle stazioni ferroviarie

Alle 15, previsti i blocchi alle stazioni ferroviarie di Conegliano, Mestre, Padova, Peschiera del Garda, Portogruaro, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, dove non ci vuole molto per mandare in tilt la circolazione dei treni, bastano poche persone determinate a mettersi di traverso sui binari. «Sarà assicurata come sempre la libertà di manifestare pacificamente nel rispetto delle regole ma non saranno ammessi atti di violenza e minacce» aveva fatto sapere il ministero dell’Interno, ma i No-Vax/No-Pass, galassia composita che conta ampie frange dell’estrema destra, già rilanciano: giovedì , dalle 10 alle 12, proveranno ad allestire un presidio davanti alla sede della Regione a Venezia (saranno in Veneto come nelle altre Regioni), quindi, contro la «truffa Covid», annunciano per venerdì manifestazioni contro «i canali di manipolazione» (si suppone siano giornali e tivù), per sabato «proteste spontanee in tutta Italia», per lunedì un nuovo presidio, stavolta a Roma davanti al parlamento (domenica, è specificato nell’auto-convocazione, «riposo»)

Zaia: è questo il vero «long Covid»

«Temo che questo sarà il vero “long Covid” uno strascico “sociale” più che “sanitario” – commenta il presidente Luca Zaia -. Non vorrei assistere, una volta finita l’emergenza, ad una sorta di regolamento di conti post bellico tra chi si è vaccinato e chi no: è devastante la divisione che vediamo nella nostra comunità, con amicizie che si rompono e perfino litigi in famiglia, è inaccettabile il linguaggio che viene utilizzato da molti sui social e sono da condannare assolutamente i gesti di pochi, vere e proprie aggressioni che purtroppo noi amministratori conosciamo bene. Da settimane i miei profili social e i miei indirizzi di posta elettronica sono bersagliati di insulti e minacce anonime e la stessa situazione è vissuta dai sindaci, spesso senza clamore (il sindaco di Treviso e presidente Anci Mario Conte è il caso più noto, ma anche i sindaci di Mira Marco Dori e di Tribano Massimo Cavazzana ne sono stati vittime, ndr). Il clima si è molto inasprito, la convivenza è sempre più difficile. Quanto ai blocchi dei treni, potrebbero tramutarsi in un boomerang per chi li fa, perché ormai i cittadini sono esasperati»

Speranza annulla a Padova

Segnali in tal senso si sono già visti a Padova, dove alcuni passanti hanno contestato il corteo No-Pass e a Treviso, dove i ristoratori del centro storico hanno occupato simbolicamente il palco, stufi dell’ennesima manifestazione. «Siamo in un clima di pericolosa contrapposizione che rischia di far saltare valori, relazioni e gerarchie» avvisa il leader di Confcommercio Treviso, Tullio Nunzi. Anche per questo la questura di Padova aveva predisponendo il servizio di sorveglianza a protezione del ministro della Salute Roberto Speranza, che giovedì alle 18 doveva aprire la festa di Articolo Uno in un ristorante. Ma Draghi ha convocato il consiglio dei ministri e Speranza ha annullato l’appuntamento