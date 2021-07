Protezione civile contro il Covid. In Veneto dodicimila volontari hanno donato 50 milioni in lavoro

Mentre la furia mortifera del Covid desertificava le strade e gremiva gli ospedali, costringendo la popolazione a barricarsi in casa, la Protezione civile, senza proclami né passerelle, schierava sul fronte dell’epidemia oltre 12 mila volontari (la metà degli attivi in Veneto) dotati di competenze assortite e destinati, con successo, ad assicurare il sostegno logistico alla prima linea sanitaria. Dal fatidico 21 febbraio 2020 ad oggi, il loro impegno si è tradotto in 280 mila “giornate uomo” donate alla comunità per un valore stimato in 50 milioni di euro. Il compenso? Una pacca sulle spalle (ma solo in caso di missione compiuta…) tanto più che in moltissimi casi i cirenei del soccorso hanno rinunciato persino a fruire del beneficio legislativo che li esonera dal lavoro ordinario.

Il ringraziamento di Bottaccin

A loro, alle donne e agli uomini protagonisti silenziosi dell’emergenza, l’assessore regionale Gianpaolo Bottacin – riapparso a mesi distanza nel tetro salone del punto stampa Marghera – ha inteso rivolgere un tributo non di circostanza. «Ciò che spicca nel loro operato è lo spirito di solidarietà, mai ostentato e abbinato ad una solida professionalità che consente di affrontare compiti problematici. Ai primi focolai, quando il presidio ospedaliero di Schiavonia è stato chiuso, sono stati i volontari ad allestire il campo base con le tende riscaldate per eseguire i test. E appena il governatore Zaia ha trasmesso l’ordine di ripristinare in via prudenziale sei ospedali dimessi ( Bussolengo, Isola della Scala, Monselice, Noale, Valdobbiadene, Zevio ndr) garantendo sanificazione, riattivazione delle utenze e dei servizi nonché vigilanza, l’incarico è stato portato a termine nell’arco di cinque giorni, un autentico record».

Virus e meteo

Un impegno esteso in più direzioni: dal supporto al contact tracing, con migliaia di telefonate quotidiane ai contagiati, alle risposte al numero verde (in media 300 richieste di informazioni giornaliere); dalla consegna dei materiali di prima necessità alle Ulss e alle amministrazioni comunali all’allestimento di point tamponi e centri vaccinali. Con un’avvertenza: «Alla pandemia si sono sommate le criticità meteo, con 15 stati di crisi distribuiti su 200 comuni: inondazioni, tromba d’aria e nevicate eccezionali che hanno visto la Protezione civile lavorare senza tregua». Al fianco dell’ingegnere, tre veterani testimoniano le tappe della calamità. «Forse non tutti sanno che abbiamo trasferito 31 bilici di dispositivi protezione, indumenti e apparecchiature mediche dai magazzini alle aziende sanitarie», le parole di Luca Soppelsa, il dirigente dell’organizzazione nel Veneto «che abbiamo provveduto direttamente a vaccinare 1700 dei nostri volontari a contatto con il pubblico. Che è nostra responsabilità accompagnare nei Covid hotel quanti rientrano dai Paesi a maggiore rischio di infezione quali Sri Lanka, India e Bangladesh».

Il coraggio degli over 60

«Nessuno si è tirato indietro, neppure quando il Covid era una minaccia inafferrabile che seminava morte ovunque. Anzi, non è stato facile convincere gli over 60, obiettivamente in pericolo, a rinunciare agli interventi esterni per dedicarsi a compiti d’ufficio. Oggi, al riguardo, molti ci chiedono di entrare nella Protezione civile: sono oltre 500 lerichieste pervenute nell’ultimo mese ma la buona volontà non basta. Occorre superare un corso formativo di 40 ore, con eventuali specialità e campi scuola per i più giovani», rincara Maurizio Cappello, il responsabile dell’Associazione nazionale alpini. Mentre Stefano Ravenna (rappresentante delle 510 associazioni volontarie del territorio) evoca la fase convulsa con d’esordio, con le tendopoli montate a tempo record e le cucine da campo capaci di assicurare pasti caldi agli sfollati.