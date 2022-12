Qatargate, Conte (lega): “Sconcertante la nostra esclusione dalla risoluzione congiunta di condanna dello scandalo. Si conferma la falsità della sinistra che in Europa fa una cosa e in Italia cerca di venderne un’altra”

“Sono assolutamente sconcertata per quanto di arrogante accaduto a Strasburgo. La sinistra, che vuole ergersi paladina dei diritti e delle regole, vendendo un’immagine in Italia che è del tutto falsa rispetto a quello che fa in Europa, ha ancora volta confermato oggi la sua arroganza e il suo doppiogiochismo escludendo arbitrariamente il Gruppo Identità e Democrazia, di cui fa parte la Lega, dagli altri gruppi del Parlamento europeo dalla firma della risoluzione congiunta di condanna della vicenda del Qatar. Dopo lunghi negoziati, ai quali abbiamo partecipato attivamente, la maggioranza si è resa protagonista di in un nuovo scandalo antidemocratico escludendoci dalla risoluzione finale. Quello che sconcerta ancora di più è che ai socialisti e ai democratici, nonostante si tratti di uno scandalo da loro stessi causato, è stato invece permesso di partecipare alla stesura di questa risoluzione”.

Le parole della Conte

“La Lega aveva presentato alcuni emendamenti con proposte di buonsenso quali accertare le responsabilità politiche, invitare tutti gli eletti a rivelare legami o benefici ricevuti da Qatar e Ong, una revisione più stringente delle norme sulle Ong stesse e una indagine approfondita sull’influenza del Qatar sulle istituzioni Ue. La sinistra, ovvero quella stessa famiglia politica che è al centro dello scandalo internazionale, si è opposta ai nostri emendamenti, i quali hanno ottenuto un appoggio trasversale. Cosa nascondono? Perché questa difesa a oltranza delle Ong e al loro oscuro modus operandi? Oltre al danno, la beffa: un insulto alla decenza e all’intelligenza da parte della sinistra verso milioni di cittadini europei che oggi, come tutti noi, chiedono di fare chiarezza su una vicenda vergognosa. E in Italia si dovrebbe far sapere ai cittadini, contrariamente a quanto invece viene messo sotto silenzio, che è una sinistra che in Europa fa una cosa e poi invece, come fa il PD, da noi, in modo del tutto vergognoso, cerca di venderne un’altra”. Lo dice l’Onorevole Rosanna Conte, europarlamentare della Lega”.