Quando la risposta è una sola: Italexit

Come Sestante siamo riusciti a intervistare in esclusiva Stefania Zabeo, imprenditrice di 54 anni attiva nel mondo della comunicazione e candidata per il Collegio Veneto 01 per Italexit. La sua particolarità? Diciamo che per certi versi ha anticipato il movimento stesso? Come? Scopriamolo insieme.

Stefania Zabeo, imprenditrice, madre di due splendidi ragazzi e moglie. Già due anni fa sui suoi post era riuscita ad anticipare come certe decisioni prese dall’alto all’arrivo del Covid e le restrizioni, avrebbero avuto una ricaduta mortale sull’economia. Come ha fatto?

“È stato un ragionamento naturale. Sono una donna e di mestiere imprenditrice. Quasi istintivamente ho intuito che certe decisioni calate dall’alto avrebbero portato sia nel breve termine che a lungo termine gravi danni al nostro tessuto economico. E i dati lo stanno dimostrando”

Dott.ssa Zabeo istinto femminile?

“Non direi. Solo anni di esperienza. Se le restrizioni portano a chiudere (il cosiddetto “lockdown”) nessuna azienda può più produrre e l’economia si ferma. Senza però pensare che i costi vivi rimangono. Anche la proposta dello smartworikng si è rivelata sbagliata. Certi lavori devono essere fatti in presenza e non con videochiamate o collegamenti da casa”

Però il Veneto non si aspettava una cosa del genere

“Verissimo. Eravamo certo impreparati ma si doveva agire come avevo suggerito nei miei post. Ho più volte messo in luce che le cure erano inefficaci e ci potevano essere altri sistemi per affrontare la crisi. Per non parlare dei vaccini che hanno creato ancora più confusione e non solo nel mondo del lavoro”

Ma voi imprenditori avete ricevuto qualche aiuto?

“Lasciamo stare la questione. Nessun aiuto. Conosco molti miei colleghi che sono stati costretti a chiudere senza pensare che in molti siamo stati costretti per contenere i costi a lasciare a casa molti dei nostri dipendenti. Vede che la crisi economica si è fatta sentire subito? Abbiamo messo in difficoltà migliaia di lavoratori che non potevamo più pagare e non sono arrivati a fine mese. Possibile che una regione come il Veneto che basa tutta la sua economia sulle PMI non abbia calcolato gli effetti? Forse un’autonomia territoriale ci avrebbe aiutato molto di più”

Ma Dott.ssa lei aveva anche previsto ulteriori ricadute. E solo oggi se ne sta parlando

“Se si riferisce alla scuola guardi è meglio soprassedere. Quando si è mai vista la proposta di fornire le scuole di banchi a rotelle per mantenere le distanze quando poi le scuole le hanno restituite. Ci mancava solo che i ragazzi ci giocassero all’autoscontro. Per non parlare della DAD!”

In che senso?

“Ulteriore dimostrazione che una donna vede molto lontano. Già da due anni avevo detto che le lezioni in videoconferenza avrebbero tolto ai nostri ragazzi il rapporto umano che si instaura in classe con l’insegnante. Risultato? Studenti che hanno perso quasi un anno di lezione, rimasti indietro nella preparazione e molti andati in depressione. Pensi che persino molti professori non sapevano come collegarsi con gli alunni. Non c’era nessuna istruzione per nessuno su come fare. Ma le pare possibile?”

La scuola è il secondo tema che le sta molto a cuore…

“Sono madre di due figli. Come posso non preoccuparmi del loro futuro? Guardi tutte le restrizioni scolastiche, la DAD, le imposizioni dei tamponi poi o le affermazioni di alcuni virologi che chiedevano la vaccinazione obbligatoria non hanno fatto altro che rovinare un sistema scolastico che da decenni non fa che subire tagli eppure è considerato uno dei migliori. Secondo lei potevo stare tranquilla? Non scherziamo. Solo che la gente se ne sta accorgendo adesso”

Lei si candida con Italexit. Quali sono i suoi obiettivi?

“Diciamo (e ride) che per certi versi ho anticipato di due anni i temi di Italexit in merito a economia e scuola per cui mi rispecchio nel loro programma. Cosa farei se andassi a Roma? Beh, prima devo arrivarci ma certamente porterei la voce delle imprenditrici come me e di chi come me è anche mamma e moglie. È ora che le donne facciano sentire la loro voce ma con i fatti e non gli slogan. Direi che c’è già chi parla “a spot” elettorali. Mi spiace ma non è nelle mie corde. Solo lottando davvero potremo riportare (anche con l’autonomia territoriale) la nostra scuola e la nostra economia ai livelli che il Veneto merita”

In bocca al lupo Dott.ssa Zabeo

“Grazie a lei direttore per l’intervista”