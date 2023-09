Quarto, il consigliere Gavagnin inoltra la proposta “caserma”

La proposta di realizzare una stazione dei carabinieri a Quarto d’Altino ha “imboccato” altre due strade: è stata inviata per conoscenza alla Commissione Sicurezza e Difesa della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed inoltrata al Direttivo nazionale dell’Associazione nazionale Controllo del Vicinato. Un’altra sponda importante sulla proposta del capogruppo in consiglio comunale “Impegno Altinate” di Quarto Cristina Baldoni (che aveva inviato in merito una missiva al Ministro dell’Interno Piantedosi) viene da Enrico Gavagnin consigliere comunale di FDI a Venezia e della Città Metropolitana.

Gavagnin e la caserma

Gavagnin ha sottolineato: “sono costantemente in contatto con Cristina Baldoni specialmente in tema di politiche sulla sicurezza. E’ chiaro che questa proposta va sostenuta perché i nostri territori vanno difesi. Il tema della stazione dei carabinieri in territorio altinate sarà affrontato nei gruppi di lavoro sulla sicurezza che periodicamente vengono organizzati. La proposta va sostenuta noi su questa strada intendiamo proseguire”.