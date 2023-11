Ragazzi scomparsi: riprese le ricerche in Veneto e Alta Pusteria

Sono riprese questa mattina le ricerche dei due ragazzi veneti scomparsi, da ormai quasi una settimana. Il soccorso alpino di Sesto sta nuovamente setacciando la val Fiscalina nella speranza di localizzare la Fiat Punto di Filippo Turetta. Lo studente in passato ha soggiornato nella valle ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Per questo motivo vengono controllate tutte le strade forestali che portano in quota. Carabinieri, Guardia di finanza e le altre sezioni locali del soccorso alpino dell’Alta Pusteria stanno invece cercando i due ragazzi nei Comuni di Dobbiaco e San Candido.

Cosa si controlla

È in corso un nuovo briefing a Dolo (Venezia) tra Vigili del fuoco e carabinieri, per concordare le aree da battere palmo a palmo, con cani molecolari e sommozzatori pronti a entrare in azione nel caso di tracce rilevanti. Nel frattempo, pompieri e volontari della Protezione civile hanno iniziato a mappare il territorio, in particolar modo nei pressi del Brenta, del Naviglio e dei corsi d’acqua secondari.