Raid vandali microbiologia Treviso, non esclusa pista no vax

Un raid vandalico è stato compiuto nella notte di domenica nel reparto di microbiologia dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Sconosciuti, dopo aver forzato una finestra, avrebbero aperto tutti i rubinetti dell’acqua nei bagni, causando il parziale allagamento del reparto. L’Ulss 2 trevigiana ha presentato alle autorità una denuncia contro ignoti. Tra le piste investigative non sarebbe esclusa quella di gruppi collegati alla galassia no vax, che già in passato avevano messo a segno azioni vandaliche contro centri vaccinali del Trevigiano.

La condanna di Zaia

Il gesto è stato condannato dal presidente del Veneto, Luca Zaia. “Quanto accaduto nel reparto di Microbiologia del Ca’ Foncello è inspiegabile – afferma – Un atto vandalico incomprensibile, che ha colpito uno dei reparti più delicati e sensibili della struttura trevigiana. Oltre ai danni materiali nel laboratorio e alle apparecchiature con questo vile gesto è stata ferita la comunità professionale, che tanto ha fatto negli ultimi due anni per sconfiggere il Covid. Mi auguro che i responsabili possano essere presto identificati e paghino per quello che hanno commesso”.