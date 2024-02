Rapina Valecenter, la commessa presa in ostaggio nel centro commerciale: «Pensavo di morire, volevano portarmi via»

«Sono entrati, io li ho visti e ho pensato “adesso sono morta”», l’ha detto Giorgia, commessa del Valecenter di Marcon (Venezia), al telefono con la famiglia poco dopo la rapina, ancora in lacrime. Giorgia stava lavorando quando i banditi sono arrivati tutti insieme. All’improvviso il primo di loro ha preso Giorgia e l’ha portata fuori.

Le due commesse in mano a rapinatori

«Mio cognato che ora è accanto a lei per sostenerla mi ha spiegato tutto, Giorgia ancora non riesce a parlare tranquillamente— dice Francesca, sorella della commessa— dopo l’irruzione quattro banditi hanno chiesto di riempire i sacchi con i gioielli e si sono preparati alla fuga». I malviventi volevano portare con loro Giorgia come ostaggio ma la giovane si è buttata a terra piangendo. La sua collega, vedendola così terrorizzata si è offerta di prendere il suo posto ed è quindi stata portata fuori dai banditi.

I familiari dei dipendenti del centro commerciale sono corsi lì

«C’era una panda rossa. L’hanno messa seduta vicino alla macchina, l’hanno caricata e sono andati via lasciandola lì — dice Francesca— mia sorella è spaventata a morte. Di fatto è stata sequestrata. Forse avevano intenzione di scappare portandola con loro». Ad avvisare Francesca e gli altri familiari sono stati degli amici che avevano visto un post sui social. Non erano gli unici. Davanti al Valecenter appena si è diffusa la notizia sono arrivati diversi familiari di lavoratori terrorizzati.

La paura di chi ha assistito alla rapina del centro commerciale

«Dentro c’è mio figlio Tommaso che lavora all’Unieuro e sto ancora aspettando che lo facciano uscire». Roberto si è precipitato davanti ad uno degli ingressi del Valecenter dopo essere stato allertato dalla moglie. «Mio figlio mi ha appena chiamato al telefono e mi detto che appena hanno saputo della rapina tutti i commessi hanno abbassato la saracinesca e si sono chiusi dentro il negozio. Ora dentro ci sono le forze dell’ordine e mio figlio sta cercando di capire quando gli daranno il permesso di uscire dalla porta posteriore del negozio, perché ha sentito che i rapinatori sono già scappati da mezz’ora ma ci potrebbero ancora essere dei complici che si nascondono dentro l’ipermercato che è enorme».

L’ipermercato e i lunghissimi momenti in ostaggio dei banditi

E’ passata un’ora dalla rapina alla gioielleria Gioielli di Valenza e la scena che si presenta a chi osserva le vetrate dall’esterno dell’ipermercato è quella di un luogo spettrale e deserto. Appena si è sparsa la voce che all’interno del Valecenter c’erano uomini armati di pistola molti tra i commessi e le commesse che si sono precipitati fuori, non hanno nemmeno avuto il tempo di indossare cappotti e giubbotti e sono rimasti al freddo in attesa di poter rientrare. «Voglio entrare in negozio perché voglio solo riprendermi le mie cose e andarmene a casa – dice Sabrina che lavora in uno stand in galleria – ma dentro ci sono ancora i carabinieri e ci hanno spiegato che non ci aprono la porta fino a quando non avranno bonificato l’ipermercato». Appena si è diffuso il passaparola che era in corso una rapina in una delle gioiellerie «più costose» dell’ipermercato, all’interno del Valecenter è iniziato il fuggi fuggi di clienti e commessi verso gli ingressi più vicini. La paura non ha dato tregua nemmeno alle commesse dei negozi più vicini alla gioielleria Valenza. «Ero da sola e ho visto gente che correva e diceva che c’era un uomo con la pistola mentre la guardia giurata mi diceva di chiudermi dentro e allora ho chiuso la porta del negozio e sono andata in bagno dove sono rimasta 40 minuti a tremando » dice Laura, commessa di BiJou Brigitte.

La grande fuga di fronte ai malviventi armati

«Il nostro negozio aveva abbassato le saracinesche alle 18 – dice anche Iris, commessa del negozio Pellizzari – noi eravamo all’interno perché stavamo facendo l’inventario dei capi e poco dopo le 19 abbiamo sentito rumore e le voci delle guardie che urlavano a tutti di uscire. Noi ci siamo barricate dentro al negozio. Alle 19.50 le guardie sono passate di nuovo di fronte al nostro negozio, ci hanno viste e ci hanno urlato di nuovo di uscire dal centro commerciale. A quel punto siamo scappate di corsa, non ho nemmeno fatto in tempo a guardarmi attorno, a vedere se ci fosse altra gente, ma a quel punto il Valecenter era già vuoto».

Il fuggi fuggi delle famiglie

Appena si è diffuso l’allarme le gallerie del supermercato si sono riempite di persone in fuga. Famiglie con bambini terrorizzate da quello che stava succedendo. «Era un fuggi fuggi generale che ha coinvolto tutti». «Erano le sette, quando abbiamo sentito le persone urlare abbiamo preso le prime cose che abbiamo trovato e siamo scappate insieme con tutti gli altri – spiegano Claudia e Anna, commesse nel franchising Swarovski – e adesso stiamo aspettando di poter rientrare per riprenderci le chiavi e il telefono». «E’ La prima volta che sento di una rapina al Valecenter in cui è stata presa in ostaggio una commessa di una gioielleria – afferma Lucia che lavora in un negozio di abbigliamento – e non avrei mai pensato che qui a Marcon potesse accadere una cosa simile».