Redentore, 60mila prenotati per la festa e oltre 3.300 barche

La notte famosissima torna anche quest’anno, con un giorno in più di festeggiamenti. Una celebrazione che affianca sacro e ludico in un connubio che avrà il suo culmine alle 23.30 di questa sera. I foghi per 40 minuti incanteranno il bacino grazie a 6500 artifici sparati per un totale di 2500 chili di materiale esplodente. Saranno però visibili, come lo scorso anno, solo grazie alla prenotazione, che farà da filtro al passaggio del ponte votivo a partire dalle 21.

Divieti

Si entrerà perciò in isola solo se si ha l’ok dal portale di Vela, che a ieri dava ancora disponibilità di posto sulle rive. Sono attese circa 60mila persone, alla luce delle prenotazioni giunte a ieri: «Sono 3300 le imbarcazioni registrate (25mila persone stimate in acqua) e circa 32mila persone registrate a terra su circa 42mila posti. Le disponibilità maggiori sono in area marciana», ha commentato il direttore operativo di Vela Fabrizio D’Oria. Sempre in ambito sicurezza, è suggerito l’utilizzo di mascherine Ffp2, che diventa obbligatorio nelle celebrazioni eucaristiche e negli accessi alle aree del Redentore. Sulla scia, ai commercianti sarà vietato tra le 19 di oggi e le 3 di domani vendere o somministrare alimenti e bevande in contenitori di vetro. Allo stesso modo, i privati non potranno portare con sé nulla in vetro o spray urticanti. La pena prevede una sanzione che va da 25 a 500 euro.

Ponte votivo

Il Redentore anche quest’anno è iniziato un giorno prima, con l’apertura del ponte votivo che si è tenuta ieri sera alle 20. Tutto è filato liscio, le autorità civili, militari e religiose hanno sfilato in corteo giungendo fino al sagrato della basilica. Da lì, prefetto, sindaco e giunta, ministro Renato Brunetta e Patriarca hanno espresso il loro saluto ponendo l’accento su pace e orgoglio nel sentirsi veneziani.

Trasporti

Tra le 19 e le 2 di domani i vaporetti non passeranno in Canale della Giudecca e Bacino San Marco. Dalle 19 tutti gli approdi dell’isola non saranno serviti, mentre per San Zaccaria, San Marco, Arsenale e San Giorgio lo stop partirà un’ora dopo. Da ieri è anche sospeso il collegamento via ferry tra Tronchetto e Lido, che riprenderà lunedì alle 5.50. Sospensioni alle fermate anche domani, per la regata del Redentore, così dalle 15.30 alle 18.30 circa le linee 2 e 4.1 ometteranno la fermata.I principali hub di Venezia si apprestano a registrare il tutto esaurito. I parcheggi sono pronti a segnalare i posti disponibili con i pannelli all’inizio del ponte della Libertà e nei pressi dello svincolo per il Tronchetto.Trenitalia ha organizzato otto treni straordinari per consentire ai turisti di godere dello spettacolo. Dall’una di questa notte, le tratte che collegano Venezia con Mestre, Padova, Vicenza e Treviso, potranno contare su corse aggiuntive, così come sarà incrementato il servizio di accoglienza e assistenza per i passeggeri in arrivo e partenza dalla stazione lagunare Santa Lucia.