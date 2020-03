Regionali in Veneto. Lorenzoni attacca

«Zaia è una cornice senza quadro. Noi qualcosa di mai visto prima». Il nuovo candidato del centrosinistra si presenta: «Sinistra? Centri sociali? Sono un cattolico impegnato». Queste le prime dichiarazioni di Lorenzoni in vista delle Regionali in Veneto.

Regionali. Come si è convinto Lorenzoni

«Arturo eddai!, finalmente puoi dirlo: ti candidi?». «Solo se mi candidate voi…». «Sìììì» risponde entusiasta il popolo arancione, nato come «Coalizione civica» a Padova e ora dilagato nel resto della regione sotto l’egida del «Veneto che vogliamo». Rete civico-movimentista a cui il Pd ha deciso di affidarsi per provare a battere Luca Zaia. A Villa Lattes, Vicenza, il clima d’altronde è questo. La «piattaforma programmatica» prima dei nomi, la squadra davanti al singolo e «non parliamo male di Zaia, noi siamo sempre per, mai contro». Arturo Lorenzoni lo interpreta con invidiabile understatement (anche se tra i suoi non è tutto rose e fiori e difatti ammonisce. «Concentriamoci sulle idee che ci uniscono, non sulle differenze che ci dividono come ha fatto il mondo democratico diciamo… nell’ultimo secolo». Di sicuro sarà interessante vederlo a confronto nei prossimi tre mesi con un frontman carismatico come il governatore durante le Regionali. «Zaia è un comunicatore formidabile – ammette il neo candidato presidente del centrosinistra – ma si limita alla cornice. Dentro la cornice, il quadro non c’è».

Regionali. Zaia imbattibile?

«Se così fosse, non sarei qui. Dicevano lo stesso di Bitonci a Padova e sappiamo come è finita. Anche Zaia ha i suoi punti di debolezza, come tutti: la sanità, quella di ogni giorno, della visita assegnata dopo un anno; l’ambiente, con la cementificazione selvaggia; l’innovazione, senza la quale le nostre imprese rischiano di perdere il treno dello sviluppo. In questi dieci anni la Lega non ha coltivato nulla di tutto questo».

La strategia alle Regionali in Veneto

«Dobbiamo mettere in campo una proposta pragmatica, in grado di convincere i veneti che le cose possono cambiare. Sul territorio c’è una novità straordinaria: tante realtà civiche ora fanno rete, ragionano e dialogano insieme per raggiungere obiettivi comuni. Il loro sostegno è essenziale, sta nascendo qualcosa mai visto prima».

Il PD

«Ha dimostrato grande senso di responsabilità e tanta fiducia, che noi dovremo ricambiare moltiplicata alla enne. Stiamo gettando le basi di un progetto molto bello, da vivere con entusiasmo. Qualcosa che ci farà dire tra qualche anno: in quei tre mesi di campagna elettorale ci siamo divertiti. Accettando di nuotare nel mare largo hanno avuto coraggio. So che per loro non è stato facile e lo rispetto. Ma ribadisco: ci sono gli ingredienti per cucinare insieme qualcosa di buono per il Veneto. È un passaggio storico».

Regionali in Veneto. Con Lorenzoni Italia Viva, Azione, +Europa e Psi si chiamano fuori

«Spero ancora di poter allargare la coalizione anche a loro (ne fanno già parte i Verdi, oltre al Pd; Rifondazione invece correrà da sola, ndr.). La nostra proposta è aperta a tutti e vorrei che il confronto fosse su ciò che è utile per il Veneto, senza pregiudizi dettati dagli schemi nazionali. Incontriamoci: l’amalgama tra mondi diversi è assolutamente possibile. Mi dipingono come l’uomo dei centri sociali, un pericoloso comunista, ma la mia storia personale è tutt’altra. Spero che i veneti impareranno a conoscere la mia identità, che fatico a collocare nell’arco politico tradizionale. Mi ritrovo in principi di destra, di sinistra e in altri non rappresentati da nessuno. Sono un cattolico impegnato». Sulle dimissioni Lorenzoni aspetta. «Al momento non c’è questa necessità, ne parlerò a tempo debito col sindaco Giordani».

La replica di Zaia

«Adesso non penso alle Regionali in Veneto. C’è un’emergenza da affrontare. E lo stiamo facendo con tutte le nostre forze. Abbiamo da guardarci alla spalle anche per il pericolo economico che il virus potrebbe portare. In qualità di Governatore devo applicare e capire tutte le normative. Ci sarà tempo poi per la campagna elettorale.