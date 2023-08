Regione: «Avanti sul fine vita»

È una statistica triste, perché riguarda la sofferenza delle persone che stanno dietro ai numeri. Ma le cifre dicono che nel 2022 in Veneto 11.642 pazienti oncologici sono stati assistiti a domicilio, tanto che il 56% (con punte del 67,5% nell’Ulss 8 Berica) dei malati di cancro che sono deceduti, è potuto morire a casa o nell’hospice anziché in ospedale, quando l’obiettivo indicato dal ministero della Salute è del 50%. I dati compaiono a margine della delibera con cui la Giunta regionale, su proposta dell’assessore Manuela Lanzarin, ha approvato il piano per il potenziamento della rete di cure palliative in età adulta e pediatrica per il 2023: un tema che non deve escludere, secondo il presidente Luca Zaia, l’impegno per il diritto al suicidio medicalmente assistito di chi si trova in fase terminale e presenta i requisiti elencati dalla Corte Costituzionale.

Progetto di legge

Zaia ne ha parlato l’altro giorno: «Non sono qui a promuovere il fine vita, ma un fatto di civiltà: un diritto che deve essere garantito ai cittadini. Se succedesse a me vorrei poter decidere». Parole con cui ieri si è detta «del tutto d’accordo» la capogruppo pentastellata Erika Baldin: «Ma ora eserciti la propria moral suasion verso la maggioranza che lo sostiene e faccia inserire urgentemente in discussione il disegno di legge di iniziativa popolare promosso dall’associazione Coscioni». Il riferimento è alla contrarietà dei consiglieri regionali di centrodestra Nicola Finco, Stefano Valdegamberi e Joe Formaggio, che oppongono le cure palliative a quel progetto.

Il documento

Nella visione di Palazzo Balbi, invece, le due questioni non sono in contraddizione l’una con l’altra. Il documento approvato dalla Giunta individua le azioni da implementare per il raggiungimento degli standard previsti a livello nazionale per migliorare la qualità della vita dei pazienti gravi. «Dal flusso di dati aggiornato costantemente ha commentato l’assessore Lanzarin emerge un grande lavoro portato avanti negli ultimi anni. I risultati sottolineano un’azione condotta nella consapevolezza di compiere una grande operazione di civiltà come lotta al dolore e al disagio della malattia, ma anche di sostegno alle famiglie che si trovano a fronteggiare situazioni estremamente difficili legate alle condizioni dei loro cari».

Lanzarin

Lo scorso anno il personale delle cure palliative ha effettuato 330.297 accessi nelle abitazioni dei malati, di cui 57.466 da parte dei medici specialisti. Quanto agli hospice, in Veneto ne sono presenti 24, in grado di garantire 231 posti letto complessivi, con una presenza media giornaliera di 170 pazienti. Il 91% dei ricoveri degli adulti è di tipo oncologico, mentre l’hospice pediatrico di Padova conta in prevalenza altre patologie e dà risposte a tutto il Nordest. «L’anno scorso ha riferito la leghista Lanzarin ha ospitato 161 piccoli pazienti per un totale di 285 ricoveri. Le patologie più presenti sono malattie del sistema nervoso o di origine perinatale e malformazioni congenite. Solo il 5% dei ricoveri, infatti, è dovuto a tumori».