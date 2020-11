Reyer, rinviata anche la sfida di martedì con il Bourg

Dopo quella d’andata è stata rinviata anche quella di ritorno. La gara di martedì di Eurocup a a Bourg è stata sospesa dall’Eurolega a causa dei numerosi casi di positività nel gruppo squadra della Reyer. Per giocare in Europa una squadra deve avere almeno otto giocatori abili e, in questo momento, De Raffaele non ha questa possibilità. Quindi un’altra gara rinviata che fa salire a tre quelle che Venezia deve recuperare in Eurocup (oltre alle due con il Bourg, c’è anche quella con il Partizan). La gara sarà riprogrammata nella prima data utile con il coordinamento di entrambe le società. Tamponi. Ieri mattina ennesimo giro di tamponi (ormai serve una statistica per tenere il conto tra test molecolari e test rapidi), i cui esiti sono attesi per questa mattina.

Niente basket

Domenica senza basket per la Reyer al termine di una settimana convulsa, iniziata con le prime positività di Davide Casarin e di Stefano Tonut, emerse dopo gli accertamenti effettuati al rientro dalla trasferta di Roma, e proseguita con l’aggiungersi di nuovi casi fino ad arrivare, nella giornata di venerdì, al numero di 11 all’interno del gruppo squadra. Casarin e Tonut. I primi che dovrebbero uscire dall’isolamento di 10 giorni potranno essere Casarin e Tonut, qualora il tampone risultasse negativo, poi servirà il via libera da parte dei test medici, come era accaduto a inizio stagione a Austin Daye. Intanto quattro gare rinviate in Serie A. Schiarita, intanto, in casa Olimpia Milano che sembrava stesse vivendo una situazione analoga a quella della Reyer.

I tamponi

Ieri mattina, dopo i tamponi effettuati venerdì, l’Olimpia ha ricevuto il via libera per riprendere gli allenamenti di squadra in vista della partita odierna al PalaDesio contro la San Bernardo Cantù. Ottava giornata dimezzata dalle quattro gare rinviate (Venezia-Trieste, Virtus Bologna-Pesaro, Treviso-Cremona e Reggio Emilia-Fortitudo Bologna) ma che vede il ritorno sul parquet della squadra di Cesare Pancotto, che aveva disputato l’ultimo incontro di campionato proprio contro il quintetto di Walter De Raffaele, domenica 18 ottobre, rinviando le successive tre gare contro Treviso, Trieste e Cremona.