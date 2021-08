Riapre la Terapia intensiva al San Martino: ricoverato un cinquantenne

Dopo mesi di chiusura, da oggi, martedì 10 agosto, è stato riaperto il reparto di Terapia Intensiva all’ospedale San Martino di Belluno. E’ il dato negativo annunciato dalla dg della Ulss 1 Dolomiti Maria Grazia Carraro nel corso del punto stampa sul Covid. Il paziente è un cinquantenne non vaccinato che era già ricoverato in ospedale e che necessita del supporto dato dalla Terapia intensiva.

Ulss Belluno

Sono 24, intanto, i nuovi positivi, 250 il numero complessivo, con 630 persone in isolamento. I ricoverati in ospedale restano sei, due di loro hanno ricevuto dosi di vaccino. Anche tra i 24 positivi nuovi c’è una quota di vaccinati, otto. Il direttore generale della Ulss ha anche annunciato che tre persone positive, che si trovano a casa, vengono curate con gli anticorpi monoclonali.

Tamponi gratuiti

Inoltre i tamponi sono gratuiti per specifiche categorie, mentre sono a pagamento per chi ha bisogno del green pass, per i turisti che devono rientrare al loro paese e per chi per motivi personali vuole sapere se ha preso il virus. Tutti e quattro i covid point dell’Ulss dove si eseguono i tamponi vengono dotati in queste ore di sistemi per ricevere il pagamento del ticket.