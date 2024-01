Rimane in bilico sul cavalcavia della strage

Finisce contro il guard rail del cavalcavia Vempa e l’auto resta in bilico. Incredibile incidente, senza nessuna conseguenza per il conducente alle 4:30, di domenica 14 gennaio a Mestre. I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Rampa Cavalcavia a Mestre per un’auto finita contro il guardrail che è stato in parte sfondato, ma ha trattenuto l’auto a rischio caduta: illeso il conducente. L’incidente nella carreggiata sottostante del cavalcavia Vempa, nei pressi dove a ottobre è avvenuto l’incidente del bus, che precipitò dallo stesso cavalcavia.

Il conducente stava precorrendo la strada da Venezia verso Corso del Popolo a a Mestre

I vigili del fuoco arrivati sul luogo dell’incidente hanno messo in sicurezza l’auto ancorandola per poi recuperarla, mentre l’autista era già venuto fuori dall’Audi A4 incolume. La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.