Rinviata la vaccinazione degli over 75

È un percorso in salita quello della campagna vaccinale: a dispetto di slogan e promesse, i tagli e i rinvii delle case produttrici si traducono in forniture insufficienti a garantire il rispetto del calendario annunciato dal commissario all’emergenza, Domenico Arcuri. «Al momento il piano dell’Unione europea è disatteso, siamo in ritardo e bisognerà recuperare il tempo perduto. La nostra macchina è pronta ma le forniture scarseggiano…» , sospira Luca Zaia. Il primo, spiacevole, effetto dell’impasse è lo slittamento dell’avvio delle somministrazioni alla fascia d’età 75-80 anni: prevista inizialmente a patire dal 22 febbraio, l’operazione riguarderà potenzialmente 390.700 persone; è stata sospesa perché non al momento non c’è la garanzia di dosi sufficienti a garantire prime inoculazioni e richiami.

Prima i lavoratori essenziali

«È una decisione dettata dalla necessità e concordata con Arcuri», commenta in proposito l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Che conferma invece l’inizio delle vaccinazioni agli over 80 (in Veneto sono 359 mila) in programma da lunedì 15: «Stamani abbiamo autorizzato le Ulss ad inviare le lettere di convocazione, procederemo per coorti di popolazione, si comincia dai nati nel 1940, una classe ogni sette giorni, a scalare». L’obiezione: perché non partire dai centenari – sono oltre un migliaio – e proseguire a ritroso? «Ci atteniamo alle indicazioni degli epidemiologici che non valutano soltanto l’anagrafe ma anche il tasso di mobilità dei grandi anziani». Conti alla mano, in febbraio è assicurata la consegna di 244 mila dosi, tra Pfizer e Moderna, quasi interamente assorbite dal completamento della fase 1, quella riservata ai 185 mila soggetti ritenuti più esposti e a rischio: sanità, case di riposo, centri residenziali dedicati alla fragilità e il disagio. nell’attesa dei flaconi astrazenecaLe prospettive immediate, così, sono legate all’arrivo dei flaconi AstraZeneca, atteso intorno al 20 febbraio; il suo utilizzo è consigliato nel segmento 18-55 anni, con proiezioni possibili fino a 65: «Impiegheremo queste dosi nella copertura delle categorie di lavoratori impegnati in servizi essenziali e questo fronte vedrà protagonisti i medici di base», precisa Lanzarin. Il ventaglio comprenderà forze dell’ordine e militari, vigili del fuoco e protezione civile, farmacisti e donatori del sangue nonché insegnanti e addetti ai servizi di pubblica utilità (poste, rifiuti, acqua, tra gli altri).

Le difficoltà

«Dateci la materia prima e noi vacciniamo, non c’è un problema di distribuzione», commenta il governatore «mi sembra di essere davanti ai dispositivi di protezione a marzo: all’inizio erano a zero, poi sono arrivate con il contagocce e alla fine un’esagerazione. È un rigagnolo che si ingrosserà a diventerà fiume ma dobbiamo ricordare che saranno vincenti i sistemi che riusciranno a immunizzare in tempi utili ad abbattere il rischio, ricordiamo che il 97% della mortalità è concentrata negli gli over 65. Il modello odierno è provvisorio, bisogna essere pronti per quando il mercato internazionale sarà inondato di vaccini e dovremo recuperare. Nel frattempo spero che l’Italia autorizzi l’uso, se vogliamo anche compassionevole, degli anticorpi monoclonali. Si tratta di una speranza di salute e di vita che è già stata validata negli Stati Uniti, Aifa intende testarli e noi ci candidiamo anche a questa sperimentazione». Nel frattempo il Veneto ha riassaporato i margini di libertà consentiti dal ritorno in fascia gialla: «Il trend epidemiologico è in netta discesa, assistiamo al crollo dei contagi, tuttavia questa stagione del semaforo mi preoccupa. Ricordo che giallo non equivale a verde. Al ristorante si può andare, a fare la spesa e al bar pure, ma evitiamo resse inutili. Le folle oceaniche di domenica sono inquietanti, le grandi città non hanno dato grande prova di civiltà. Da parte mia eviterò, almeno in questa fase, di firmare ordinanze restrittive anche se avrei potuto intervenire sul versante degli assembramenti. Voglio investire fino in fondo sui cittadini, evitando di giocare a guardie e ladri. La pandemia non è affatto finita, ne usciremo solo con il contributo di tutti».