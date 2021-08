Ritorsioni sul web a chi chiede il pass

«Se ci chiedete il Green pass non vorremo più nel vostro ristorante, noi e i nostri parenti». Quasi uno scontro ideologico. Pioggia di insulti e minacce per i ristoratori del litorale veneziano che chiedono l’esibizione del Green pass per accedere alle sale interne. E’ quanto accaduto nella prima sera di applicazione del certificato verde, necessario per accedere negli spazi interni.

I ristoratori bersagli dei no vax

Riempiti i plateatici, da venerdì diventati richiestissimi, diversi ristoratori della costa sono diventati il bersaglio di no-vax e no-pass. Sempre per lo stesso motivo: l’invito a esibire il Green pass al momento dell’arrivo al ristorante o quando, durante una prenotazione telefonica, l’addetto del locale chiede all’interlocutore se tutti sono in possesso della certificazione sanitaria. Due contesti che hanno fatto scattare una valanga di offese e minacce. Oppure la promessa di scrivere giudizi denigratori nei siti di recensioni. Fino ad arrivare agli insulti più beceri.

Attacco anche al Caribe Bay

Per questo più di qualche ristoratore si è rivolto alla propria delegazione di Confcommercio, segnalando l’accaduto e ricevendo il consiglio di mantenere la calma. E ovviamente di rispettare le regole. Nel mirino degli insulti è finito perfino Luciano Pareschi, il patron di Caribe Bay, il parco a tema acquatico che nei social ha ricevuto tantissime offese, compresa l’accusa di essere un collaborazionista perché all’ingresso del parco viene chiesta l’esibizione del Green pass o il certificato di un tampone negativo delle ultime 48 ore.

Il parere di un ristoratore

«Il Green pass per noi è un adempimento in più. Con molta probabilità dovrò assumere una persona in più per i controlli all’ingresso, almeno nell’ora di punta. Detto questo, la legge va rispettata, cerchiamo di soddisfare ogni esigenza dei clienti, le offese o peggio ancora le minacce non possono essere accettate. Si sta sviluppando una situazione di tensione preoccupante».